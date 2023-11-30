Λογαριασμός
Ο Μονομάχος: Απαλλάσσεται από τις βοήθειες και κάνει μία δυνατή μονομαχία - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

μονομάχος

Μετά την ήττα της Σοφίας Χαλικιά, το επεισόδιο ξεκινά με την κλήρωση ανάμεσα στους 18 αντιπάλους που επιβίωσαν από την γνωστική αναμέτρηση μαζί της.

Δείτε το trailer:

Η Έλενα Γλυνού που κάθεται στη θέση 5 είναι η τυχερή που ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου. Πρώην υπάλληλος σε τράπεζα, τώρα κατασκευάζει κοσμήματα και ήρθε στον Μονομάχο, για να κερδίσει και να εξοπλίσει με νέα μηχανήματα το εργαστήριο της. Σύντομα, απαλλάσσεται από τις βοήθειες και μένει μία εναντίον ενός.

μονομαχος

Η Έλενα και ο Ντίνος από τη θέση 34 έχουν μια δυνατή μονομαχία! Ποιος θα κερδίσει;

Η απάντηση σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ.

https://monomaxos.skaitv.gr/

#monomaxos

