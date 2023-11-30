Μετά την ήττα της Σοφίας Χαλικιά, το επεισόδιο ξεκινά με την κλήρωση ανάμεσα στους 18 αντιπάλους που επιβίωσαν από την γνωστική αναμέτρηση μαζί της.

Δείτε το trailer:

Η Έλενα Γλυνού που κάθεται στη θέση 5 είναι η τυχερή που ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου. Πρώην υπάλληλος σε τράπεζα, τώρα κατασκευάζει κοσμήματα και ήρθε στον Μονομάχο, για να κερδίσει και να εξοπλίσει με νέα μηχανήματα το εργαστήριο της. Σύντομα, απαλλάσσεται από τις βοήθειες και μένει μία εναντίον ενός.

Η Έλενα και ο Ντίνος από τη θέση 34 έχουν μια δυνατή μονομαχία! Ποιος θα κερδίσει;

Η απάντηση σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ.

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

#monomaxos

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.