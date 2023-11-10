Η κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» μετατρέπεται σήμερα αρχικά σε… club και στη συνέχεια σε γήπεδο ποδοσφαίρου! Ο Μάρκος Σεφερλής υποδέχεται για 4η φορά την Εύα και τη μητέρα της Σωστιάννα αλλά και δύο κολλητούς, τον Αποστόλη και τον Νίκο, που γνωρίστηκαν παίζοντας ποδόσφαιρο.

Δείτε το trailer:

Η Σωστιάννα και η Εύα, μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες, έρχονται και πάλι στην κουζίνα και ελπίζουν να βάλουν άλλα 1.000 ευρώ στα κέρδη τους. Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα δυσκολεύουν, κυρίως για την Εύα. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνουν οι αντίπαλοι... την αποσυντονίζει και χάνει τη συγκέντρωσή της. Τα «κεφτεδάκια με φέτα και μέλι» κινδυνεύουν να πέσουν στο κενό.

Οι διατροφικές συνήθειες του Αποστόλη και του Νίκου, δε συμβαδίζουν, όπως και οι γνώσεις τους στη μαγειρική. Κοινό σημείο και των δύο; Το πάθος για νέες γνωριμίες. Ο Αποστόλης βάζει τον Νίκο στην κουζίνα για να μαγειρέψει «φουνταριστό μπούτι κοτόπουλου με πατάτες τηγανητές». Όμως, οι φωνές του Αποστόλη φτάνουν τον Νίκο στα όριά του και η κουζίνα μετατρέπεται σε εμπόλεμη ζώνη.

Ο Μάρκος προσπαθεί να σώσει την κατάσταση με τραγούδια και χορούς αλλά ο Έκτορας βγάζει… κόκκινη κάρτα. Μέσα σε όλο αυτό το πανδαιμόνιο, θα στηθεί πιάτο που να αξίζει 1.000 ευρώ;

