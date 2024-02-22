Λογαριασμός
Marilee Talkington: Η ακτιβίστρια ηθοποιός του Μπρόντγουεϊ θα τιμηθεί με το βραβείο Χέλεν Κέλερ

Το βραβείο Χέλεν Κέλερ αναγνωρίζει καλλιτέχνες του θεάματος, εκπροσώπους του πνεύματος που προωθούν τον στόχο της Χέλεν Κέλερ να διασφαλίσει περισσότερη ισότητα για τα άτομα με αναπηρία

Marilee Talkington

Στην ηθοποιό του Μπρόντγουεϊ Μάριλι Τόκινγκτον θα απονεμηθεί το βραβείο Επιτεύγματος Ζωής Χέλεν Κέλερ 2024 από την Αμερικανική Ομοσπονδία Τυφλών (AFB).

«Είναι αναγνωρισμένη ηθοποιός και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των καλλιτεχνών με αναπηρία. Η Αμερικανική Ομοσπονδία Τυφλών τιμά την Τόκινγκτον για τη συνεχή συνεισφορά της στην άρση των εμποδίων για τα άτομα με αναπηρία στις τέχνες του θεάματος» αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας.

Βραβεία από την Ομοσπονδία έχουν απονεμηθεί στο παρελθόν στους τραγουδιστές και μουσικούς Στίβι Γουόντερ και Ρέι Τσαρλς.

Η AFB θα βραβεύσει την Μάριλι Τόκινγκτον σε τελετή τον Απρίλιο στο Λος Άντζελες.

«Κατά τη διάρκεια της εικοσιπενταετούς καριέρας της στις τέχνες του θεάματος, η Μάριλι έχει καταρρίψει τις παρανοήσεις που πολύ συχνά αφορούν τα άτομα με αναπηρία» δήλωσε ο πρόεδρος της AFB Έρικ Μπρίτζες. «Αναλαμβάνοντας περισσότερους από 100 ρόλους, η επιτυχία της στη σκηνή και στην οθόνη γεφύρωσε το χάσμα ένταξης για τους καλλιτέχνες με αναπηρίες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

