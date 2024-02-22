Στην ηθοποιό του Μπρόντγουεϊ Μάριλι Τόκινγκτον θα απονεμηθεί το βραβείο Επιτεύγματος Ζωής Χέλεν Κέλερ 2024 από την Αμερικανική Ομοσπονδία Τυφλών (AFB).

«Είναι αναγνωρισμένη ηθοποιός και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των καλλιτεχνών με αναπηρία. Η Αμερικανική Ομοσπονδία Τυφλών τιμά την Τόκινγκτον για τη συνεχή συνεισφορά της στην άρση των εμποδίων για τα άτομα με αναπηρία στις τέχνες του θεάματος» αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας.

AFB is pleased to announce actor and activist Marilee Talkington will receive the prestigious Helen Keller Achievement Award in recognition of her continued contribution to breaking down barriers for people with disabilities in the performing arts. https://t.co/flrBVi8QrX pic.twitter.com/X5BfN2faOl — American Foundation for the Blind (@AFB1921) February 16, 2024

Βραβεία από την Ομοσπονδία έχουν απονεμηθεί στο παρελθόν στους τραγουδιστές και μουσικούς Στίβι Γουόντερ και Ρέι Τσαρλς.

Η AFB θα βραβεύσει την Μάριλι Τόκινγκτον σε τελετή τον Απρίλιο στο Λος Άντζελες.

«Κατά τη διάρκεια της εικοσιπενταετούς καριέρας της στις τέχνες του θεάματος, η Μάριλι έχει καταρρίψει τις παρανοήσεις που πολύ συχνά αφορούν τα άτομα με αναπηρία» δήλωσε ο πρόεδρος της AFB Έρικ Μπρίτζες. «Αναλαμβάνοντας περισσότερους από 100 ρόλους, η επιτυχία της στη σκηνή και στην οθόνη γεφύρωσε το χάσμα ένταξης για τους καλλιτέχνες με αναπηρίες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.