H «Βασίλισσα»  Mariah Carey έκλεψε την παράσταση στην παρέλαση του Macy's (βίντεο)

Ότι και να λέει η Ελίζαμπεθ Τζαν (ποια;), «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» είναι και θα είναι πάντα στην συνείδησή του κόσμου η Mariah

Ότι και να λέει η…άλλη, η Ελίζαμπεθ Τζαν (ποια;), «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» είναι και θα είναι πάντα στην συνείδησή του κόσμου η Mariah Carey, ανεξάρτητα από την απόφαση της δικαιοσύνης πρόσφατα να της στερήσει τον τίτλο.

Mariah Carey said fuck those trademark laws and showed up with her Queen of Christmas crown anyway pic.twitter.com/KlGazhVYxX — Joey Nolfi (@joeynolfi) November 24, 2022

Η σταρ του κλασσικού πλέον All I want for Christmas is you, τραγούδησε χθες στην καθιερωμένη, φαντασμαγορική παρέλαση παρέλαση των Macy's, στο κέντρο του Μανχάταν για την Ημέρα των Ευχαριστιών και επιβεβαίωσε τον τίτλο της.

Happy Thanksgiving!!!🍁 Grateful and so proud of my beautiful kids Roc and Roe, grateful for the lambily and for the precious moments in life. ❤️❤️❤️ Now it’s reaaaallly time!!! 🎄🎅🏼 pic.twitter.com/pkWk5TJUZ2 — Mariah Carey (@MariahCarey) November 24, 2022

Μάλιστα, φρόντισε να κάνει και ανάλογη «βασιλική» εμφάνιση, με κόκκινη, μακρυά τουαλέτα με φουρώ και τιάρα στο κεφάλι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.