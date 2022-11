Ποια είναι η Ελίζαμπεθ Τσαν που τόλμησε να «μπλόκαρει» την Μαράια Κάρει από τον τίτλο της Βασίλισσας των Χριστουγέννων 

Η Τσαν ερμηνεύει αποκλειστικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια και σε αυτό βασίζει την καριέρα της.Είναι όμως γνωστή σε ελάχιστο κοινό, σε σχέση με την Μαράια, και σίγουρα όχι σε παγκόσμια κλίμακα.

Η αδικία πνίγει εκατομμύρια φανς της Μαράια Κάρει παγκοσμίως αλλά και όλους όσους μεγάλωσαν με το All I Want for Christmas is you (και το Last Christmas φυσικά).

Η στέρηση του τίτλου της «Βασίλισσας των Χριστουγέννων» από την Μαράια Κάρεϊ - η οποία πριν μήνες έκανε αίτηση στις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ για να τον κατοχυρώσει επίσημα- έχει προκαλέσει ένα κύμα οργής και απορίας: Ποια είναι η Ελίζαμπεθ Τσαν, που τόλμησε να «μπλόκαρει» την Μαράια Κάρει από το (δικαιωματικό) τίτλο της;

Λοιπόν, η Ελίζαμπεθ Τσαν ερμηνεύει αποκλειστικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια και σε αυτό βασίζει την καριέρα της. Είναι όμως γνωστή σε ελάχιστο κοινό, σε σχέση με την Μαράια, και σίγουρα όχι σε παγκόσμια κλίμακα.

Παρόλα αυτά, υπέβαλε επίσημη ένσταση κατά της απόπειρας της Μαράια να κατοχυρώσει τον τίτλο της Βασίλισσας των Χριστουγέννων (και του αντίστοιχου εμπορικού σήματος) πέρσι τον Μάρτιο. Η δισκογραφική της Κάρει δεν ασχολήθηκε ποτέ με το θέμα, η ένταση δεν εκδικάστηκε και έτσι ο τίτλος δεν αποδόθηκε ποτέ στη Μαράια.

Mariah Carey’s applications to trademark “Queen of Christmas” were denied by the U.S. Patent and Trademark Office. The agency also rejected the singer’s applications for “Princess Christmas,” in spite of her chart-topping “All I Want For Christmas Is You.” https://t.co/0TZj2gYnWt pic.twitter.com/opVz2FPMjF — The Washington Post (@washingtonpost) November 17, 2022

Σε περίπτωση που η Κάρεϊ πετύχαινε τον στόχο της, αυτό θα εμπόδιζε τις υπόλοιπες καλλιτέχνιδες να χρησιμοποιούν τη φράση «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» σε άλμπουμ ή προϊόντα.

Η 42χρονη Τσαν ανακάλυψε ότι η Κάρεϊ είχε κάνει αίτηση για την κατοχύρωση - μια κίνηση που θα έπληττε τη δική της καριέρα - και έτσι υπέβαλλε την ένσταση.

Επιπλέον, θεωρεί ότι αυτή είναι η Βασίλισσα των Χριστουγέννων, καθώς έτσι την χαρακτήρισε πριν 5 περίπου χρόνια το περιοδικό New Yorker - τίτλο που φυσικά τον υιοθέτησε με χαρά.

«Τα Χριστούγεννα είναι δουλειά πλήρους απασχόλησης για εμένα. Είναι η ζωή μου. Όταν μου δόθηκε ο τίτλος της "βασίλισσας των Χριστουγέννων", αυτό ήταν σημαντικό για εμένα», δήλωσε στη Wall Street Journal η Τσαν.

Λίγο αργότερα «τουίταρε» την άποψη κάποιου χρήστη ότι ο τίτλος είναι για όλους - ποστάροντας και ένα δικό της τραγούδι.

Thank you to @lizchanmusic for helping to keep Queen of Christmas for everyone. Attempts to own any aspects of Christmas for commercial gain are hardly unexpected but they also aren't good. Thank you for standing up for those who could not. https://t.co/COiWPpg8uF — Christmas Specials (@chrspecials) November 17, 2022

Παρόλα αυτά, σε παγκόσμιο τουλάχιστον επίπεδο, είναι μια βασίλισσα χωρίς υπηκόους.

Πάμε:

I don't want a lot for Christmas

There is just one thing I need

I don't care about the presents underneath the Christmas tree

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I Want for Christmas is you - uuuuu - uuuuu

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.