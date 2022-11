Rolling Stones: Φωτογραφίες - ντοκουμέντο από την περιοδεία του θρυλικού γκρουπ το 1972

Στις αρχές του 1972 οι Rolling Stones έβαζαν τις τελευταίες πινελιές στο "Exile on Main Street", ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ τους, στο στούντιο ηχογράφησης Sunset Sound στο Λος Άντζελες.

Μετά την κυκλοφορία του, το άλμπουμ έφτασε στο Νο. 1 παγκοσμίως και το συγκρότημα ξεκίνησε μία θορυβώδη, γεμάτη αστέρες περιοδεία στις ΗΠΑ και τον Καναδά, που περιελάμβανε συναυλίες στο Παλάντιουμ του Χόλιγουντ και στο Φόρουμ του Ίνγκλγουντ.

Tο περιοδικό Life ανέθεσε στον φωτογράφο Τζιμ Μάρσαλ να τους ακολουθήσει στο σκέλος της περιοδείας στην Καλιφόρνια. Η αριστοτεχνική ματιά του και η απεριόριστη πρόσβαση στο συγκρότημα επέτρεψαν στον Μάρσαλ να αιχμαλωτίσει την άγρια rock'n'roll ενέργεια των Stones στα καλύτερά τους.

