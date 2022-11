ΗΠΑ: Δεν επέτρεψαν στη Μαράια Κάρεϊ να είναι «βασίλισσα των Χριστουγέννων» και με τη… βούλα

«Βασίλισσα των Χριστουγέννων» χωρίς το.. ΤΜ η Μαράια Κάρεϊ - "All i want for Christmas is your money?"

Χριστουγεννιάτικο όνειρο ήταν και πάει… Η αίτηση της Μαράια Κάρεϊ για το εμπορικό σήμα «Queen of Christmas» («Βασίλισσα των Χριστουγέννων») απορρίφθηκε από το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ. Η αίτηση της Αμερικανίδας σταρ απορρίφθηκε αφού η εταιρεία της δεν απάντησε στην ένσταση που είχε καταθέσει άλλη τραγουδίστρια. Το εμπορικό σήμα (trademark - TM) θα έδινε στην Κάρεϊ το νόμιμο δικαίωμα να εμποδίσει άλλα πρόσωπα να χρησιμοποιούν τον τίτλο σε μουσική και εμπορεύματα. Η Κάρεϊ απέτυχε επίσης σε απόπειρες να κατοχυρώσει ως εμπορικό σήμα τις συντομογραφίες «QOC» (Βασίλισσα των Χριστουγέννων) και «Princess Christmas» (Πριγκίπισσα των Χριστουγέννων). Η σταρ έγινε συνώνυμη με τη συγκεκριμένη εορταστική περίοδ με την κυκλοφορία του φημισμένου κομματιού της, το 1994, All I Want for Christmas Is You. Ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι 26 χρόνων, το πανταχού παρόν εορταστικό κλασικό τραγούδι έφτασε τελικά στο νούμερο ένα των τσαρτ του Ηνωμένου Βασιλείου το 2020. Η εταιρεία Lotion LLC της Κάρεϊ υπέβαλε αίτηση για το εμπορικό σήμα πέρυσι, με αποτέλεσμα μια άλλη τραγουδίστρια, η Ελίζαμπεθ Τσαν, να καταθέσει ένσταση τον Αύγουστο. «Απόπειρα να κερδίσει χρήματα από τα Χριστούγεννα» Η Τσαν, η οποία ονομάστηκε «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» από το The New Yorker το 2018, επειδή έβγαζε πρωτότυπους εορταστικούς δίσκους κάθε χρόνο για μια δεκαετία - επέκρινε τη συνάδελφό της για την απόπειρά της να κερδίσει χρήματα από τα Χριστούγεννα. «Αισθάνομαι πολύ έντονα ότι κανείς δεν πρέπει να μονοπωλήσει τίποτα γύρω από τα Χριστούγεννα ή να το μονοπωλήσει στο διηνεκές με τον τρόπο που επιδιώκει η Μαράια», είπε η Τσαν σε συνέντευξή της στο Variety τον Αύγουστο. «Αυτό δεν είναι το σωστό. Τα Χριστούγεννα είναι για όλους. Προορίζονται για να τα μοιραζόμαστε, όχι για να είναι ιδιοκτησία». Ο Τσαν συνέχισε λέγοντας ότι η Κάρεϊ «προσπαθούσε να κατοχυρώσει σήμα κατατεθέν σε οτιδήποτε» από μουσική, ρούχα και αλκοόλ, μέχρι «μάσκες, περιλαίμια σκύλων – τα πάντα στο χάρτη». «All i want for Christmas is your money» θα μπορούσε να πει κανείς. Πηγή: bbc.com Λιζ Χάρλεϊ: Φέρνει πίσω το καλοκαίρι με τολμηρό μπικίνι - Δείτε το βίντεο

