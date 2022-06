Μαράια Κάρεϊ: Δέχτηκε μήνυση 20 εκατ. δολαρίων για το «All I Want for Christmas Is You»

H τραγουδίστρια κατηγορείται για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Μήνυση 20 εκατομμυρίων δολαρίων για φερόμενη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με το εμβληματικό της τραγούδι «All I Want for Christmas Is You», δέχθηκε η Μαράια Κάρει

Σύμφωνα με το ξένο πρακτορείο TMZ, η τραγουδίστρια κατηγορείται για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων από τον Anty Stone.

Συγκεκριμένα, ο μουσικός σε σχετική του δήλωση ισχυρίζεται ότι συνέγραψε και ηχογράφησε ένα τραγούδι με τίτλο «All I Want For Christmas Is You» 5 χρόνια πριν η τραγουδίστρια κυκλοφορήσει το δικό της κομμάτι.

Mariah Carey is being sued for copyright infringement over her famous song 'All I Want For Christmas is You.' https://t.co/SkxMQbz83p — TMZ (@TMZ) June 3, 2022

Ουσιαστικά, ο Stone πιστεύει ότι το ένα δικό του τραγούδι ήταν η πηγή έμπνευσης του «All I Want For Christmas Is You», ζητώντας μάλιστα αποζημίωση από την Carey, ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: skai.gr