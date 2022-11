«Lockwood & Co»: Η σειρά αναμένεται να γίνει το Ghostbusters της νέας γενιάς - Δείτε video

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 27 Ιανουαρίου

Το περιεχόμενο του Netflix που έχει να κάνει με «σκοτεινές» ιστορίες και άτομα εφηβικής ηλικίας φαίνεται πως γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές. Μετά την επιτυχία που έκανε η Wednesday στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας της, αλλά και η ταινία The School for Good and Evil τον προηγούμενο μήνα, μία νέα σειρά έρχεται τώρα για να μας κρατήσει παρέα τον Ιανουάριο.

Στο Lockwood & Co μία παρέα ξεκινά μία επιχείρηση διαφορετική από τις άλλες

Ας υποθέσουμε ότι το Λονδίνο είναι μία πόλη γεμάτη επιχειρήσεις τις οποίες διοικούν σοβαροί ενήλικες. Ανάμεσα τους όμως βρίσκονται και οι έφηβοι που έχουν ένα πολύ σημαντικό χάρισμα: να κυνηγούν φαντάσματα. Στη συγκεκριμένη ιστορία, η Lucy, ένα κορίτσι με ιδιαίτερες μεταφυσικές ιδιότητες, συναντά δύο νέα αγόρια που προσπαθούν να χτίσουν τη δική τους επιχείρηση με στόχο το κυνήγι φαντασμάτων. Ιδρυτής της νέας αυτής επιχείρησης είναι ο Anthony Lockwood, ένα αποφασιστικό αγορί που έχει την ικανότητα να βλέπει τα πνεύματα γύρω του. Πιστός του συνεργάτης είναι ο George, ο οποίος ξεχωρίζει περισσότερο για τις ακαδημαϊκές του γνώσεις.

Η τριάδα αυτή ξεκινά δυναμική το κυνήγι, ωστόσο, όπως είναι αναμενόμενο, μπλέκουν και σε υποθέσεις από τις οποίες θα είναι δύσκολο να ξεφύγουν. Η μικρή τους επιχείρηση με το όνομα Lockwood & Co εμπλέκεται τελικά στην ανακάλυψη ενός μυστηρίου που πρόκειται να αλλάξει τον ρου της ανθρώπινης -και όχι μόνο- ιστορίας.

Η σειρά βασίζεται στη σειρά βιβλίων του Jonathan Stroud που ξεκίνησε να κυκλοφορεί το 2013

Ήδη από το teaser της σειράς που κυκλοφόρησε, μπορούμε να καταλάβουμε τον κίνδυνο που πρόκειται να διατρέξουν οι ήρωες για να καταφέρουν τελικά τον στόχο τους. Κι αυτό φυσικά είναι μόνο μία μικρή γεύση από όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Η ατμόσφαιρα θυμίζει μεν τις υπερφυσικές ιστορίες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, ενώ αναμένεται να υπάρχουν και πολλές κωμικές στιγμές μέσα στην παρέα, κάτι ανάλογο των Ghostbusters.

