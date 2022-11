Ο Martin Scorsese είναι θαυμαστής της σειράς «Derry Girls»

Η δημιουργός του «Derry Girls», Λίζα ΜακΓκι αντέδρασε με απόλυτη δυσπιστία, όταν ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, Μάρτιν Σκορσέζε, αποκάλυψε ότι παρακολούθησε τη σειρά.

Ο σκηνοθέτης των ταινιών «Goodfellas» και «Gangs of New York» αποκάλυψε ότι παρακολούθησε την κωμική σειρά του Channel 4, που διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια των «The Troubles», όπως είναι γνωστή η σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο διάσημος σκηνοθέτης προέβη στην αποκάλυψη σε ομιλία του στο ετήσιο δείπνο της Οικονομικής Λέσχης του Σικάγο, τον περασμένο μήνα.

Τώρα, 1,5 μήνα μετά το συμβάν, η Λίζα ΜακΓκι δημοσίευσε ένα απόσπασμα στο Twitter με τον Σκορσέζε να συζητά για τη σειρά, με τη λεζάντα: «Συγγνώμη, πέφτω νεκρή και πραγματικά σωριάζομαι».

Excuse me while I drop dead and actually die a death https://t.co/AdVAiX8kjk