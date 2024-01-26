Ο Μονομάχος: Η ερώτηση των 11.452 ευρώ - Δείτε το trailer

Ο Νίκος Δημητρακόπουλος ανεβαίνει και πάλι στην αρένα του Μονομάχου έχοντας στη διάθεσή του τα εξής δεδομένα: 4.253 ευρώ στον λογαριασμό του, 60 ενεργούς αντιπάλους και 3 σημαντικά «όπλα» - βοήθειες που μπορούν να τον οδηγήσουν στις 100.000 ευρώ.

Δείτε το trailer:

Ο προπονητής Tae Kwon Do είναι ένας πολύ καλός παίκτης και με γνώσεις.

Αργά και σταθερά, εξοντώνει έναν – έναν τους αντιπάλους του και μένει μόνο μία ερώτηση: Αυτή που θα του δώσει ή θα του στερήσει 11.452 ευρώ!

