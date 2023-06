Ξανά αντιδράσεις για τη «Μικρή Γοργόνα» - Η Disney προσέλαβε πορνοστάρ για την παιδική ταινία

Η παιδική ταινία «Η μικρή γοργόνα» συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις, παρόλο που έχει σημειώσει επιτυχία στο box office. Αρχικά, υπήρξε το ζήτημα της επιλογής έγχρωμης ηθοποιού για τον ρόλο της Ariel, της πρωταγωνίστριας γοργόνας, που στην ταινία του 1998 ήταν λευκή και κοκκινομάλλα.

Τώρα μια άλλη διαμάχη ξέσπασε με τον ηθοποιό Stefano Tomadini, ο οποίος υποδύεται έναν από τους τρίτωνες στη «Μικρή Γοργόνα». Δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο εν λόγω ηθοποιός έχει παρελθόν σε ταινίες για ενήλικες, και συγκεκριμένα σε ταινίες με περιεχόμενο για ομοφυλόφιλους, όπου έφερε το όνομα «Dante Ferrari».

Ο 24χρονος ηθοποιός κατάφερε να τραβήξει την προσοχή των υπεύθυνων του κάστινγκ, οι οποίοι έψαχναν για «πραγματικά σέξι άντρες μοντέλα» και δεν δίστασαν να πάρουν τον ηθοποιό, εν αγνοία της εμπλοκής του στη βιομηχανία του πορνό. Η Disney αντιμέτωπισε αντιδράσεις για αυτή την επιλογή του ηθοποιού, ιδιαίτερα καθώς η «Μικρή Γοργόνα» είναι μια ταινία που απευθύνεται κατά κύριο λόγο στα παιδιά.

More controversy for Disney: a porn star in The Little Mermaidhttps://t.co/xbFXtxVbQK