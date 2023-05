Paloma Faith: «Χαστούκι» από την ηθοποιό για τη «Μικρή Γοργόνα» - «Η ταινία περνά λάθος μήνυμα στις γυναίκες της επόμενης γενιάς»

Η Paloma Faith, τραγουδίστρια και ηθοποιός σε σειρές όπως οι «Pennyworth» και «Dangerous Liaisons», παρακολούθησε την ταινία «Μικρή Γοργόνα» («The Little Mermaid») και είναι ιδιαίτερα «καυστική» για την ιστορία της ταινίας.

Πιο συγκεκριμένα, η ίδια έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ως μητέρα κοριτσιών δεν θέλω τα παιδιά μου να πιστεύουν ότι είναι ‘’εντάξει’’ να εγκαταλείψεις τη φωνή σου και τις δυνάμεις σου για να αγαπήσεις έναν άντρα», ανέφερε η Faith σε μια ανάρτηση στο Instagram που έχει πλέον διαγραφεί και την οποία εντόπισε η «Metro», όπως γράφει το «Dealine». «Τι σκ…. Είναι αυτό; Δεν είναι καθόλου αυτό που θέλω να διδάσκω στις γυναίκες της επόμενης γενιάς».

Η ηθοποιός αναφέρεται στην κεντρική ηρωίδα της ταινίας, την Άριελ, η οποία μετά από μία σκοτεινή συμφωνία εγκαταλείπει τη φωνή της για να γίνει άνθρωπος, ώστε να μπορεί να συναντήσει τον πρίγκιπα Έρικ, τον οποίο και έχει ερωτευτεί.

Το έξοχο παραμύθι για τη δύναμη της αγάπης, εδώ παίρνει διαστάσεις γυναικείας χειραφέτησης, ενώ αξιοπρόσεκτη είναι και η τοποθέτηση στον ρόλο της Άριελ μίας αφροαμερικανίδας, της ανερχόμενης 23χρονης τραγουδίστριας, Halle Bailey.

Το φιλμ του Μάρσαλ, που τραβά λίγο περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε φτάνοντας τα 135 λεπτά, διαθέτει όλα τα στοιχεία του παραμυθιού, ενώ ταυτόχρονα δίνει μία αίσθηση ανανέωσης, η δουλειά που έχει γίνει στα γραφικά και στη φωτογραφία είναι ικανοποιητική, τα τραγούδια και η μουσική του Άλαν Μένκεν συμβάλουν στην ατμόσφαιρα και απευθύνονται κατά κύριο λόγο στις νεαρές ηλικίες, ενώ η μεταγλώττιση είναι ελαφρώς κατώτερη από την αυθεντική εκτέλεση.

Η «Μικρή Γοργόνα» έκανε μία πολύ δυνατή πρεμιέρα στις ΗΠΑ, αλλά και τις υπόλοιπες χώρες, εισπράττοντας 68 εκατ. δολάρια στις ξένες αγορές για ένα παγκόσμιο ντεμπούτο ύψους 185,8 εκατ. δολαρίων.

Αν και η Faith δεν ήταν ενθουσιασμένη με την Άριελ που «κυνηγάει» τον έρωτα, επαίνεσε τη Halle Bailey, που υποδύεται τη μικρή γοργόνα. «Νομίζω ότι η Halle δίνει μια καλή ερμηνεία και είναι ένα σπουδαίο κάστινγκ», ανέφερε η ηθοποιός.

Με τη Faith να δέχεται μεγάλες αντιδράσεις για τα σχόλιά της σχετικά με τη «Μικρή Γοργόνα», πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρωτήθηκαν πώς δεν γνώριζε την πλοκή της ταινίας. Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται, η Faith φαίνεται ότι ήταν θαυμάστρια της έκδοσης κινουμένων σχεδίων. Πίσω στο 2009, η ίδια είχε γράψει στο Twitter: «Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω η μικρή γοργόνα».



when i grow up i want to be the little mermaid