Γιώργος Χειμωνέτος, Πάνος Καλίδης, Πάτρικ Ογκουνσότο, Τάσος Ξιαρχό και Νίκος Αναδιώτης βρίσκονται στον μεγάλο τελικό του «I’M A CELEBRITY… GET ME OUT OF HERE».

Mια… στροφή πριν το τέλος, στο προτελευταίο επεισόδιο του σόου, ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα τους ανακοινώνουν ότι έχουν μια «χρυσή» ευκαιρία!

Από την αρχή του παιχνιδιού οι celebrities έχουν συγκεντρώσει 69.100 ευρώ για το «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» και την αναδάσωση των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Δείτε το τρέιλερ

Έχουν μείνει 5 παίκτες, αυτοί που θα πάρουν μέρος στον μεγάλο τελικό. Είναι οι καλύτεροι, αυτοί που χρησιμοποιώντας είτε τις δυνάμεις τους είτε το μυαλό τους, κατάφεραν να φτάσουν έως το τέλος!

Έχουν λοιπόν, την ευκαιρία να αυξήσουν ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ αυτό το ποσόν.

Στο αποψινό επεισόδιο θα πάρουν μέρος σε τρεις δύσκολες, απαιτητικές, αλλά και... ξεκαρδιστικές δοκιμασίες. Μέσα από αυτές, θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν συνολικά, άλλες 15.000 ευρώ!

Θα τα καταφέρουν άραγε ή όχι;

Πηγή: skai.gr

