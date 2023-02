Ανυποψίαστοι θαμώνες παμπ είδαν μπροστά τους τον... Κιάνου Ριβς

Μία ευχάριστη έκκπληξη περίμενε τους θαμώνες της παμπ "The Robin Hood", στην πόλη Τρινγκ του στο Χέρτφορντσαϊρ, στην Αγγλία, οι οποίοι το περασμένο Σάββατο έτρωγαν ανυποψίαστοι το μεσημεριανό τους και έπιναν τη μπύρα τους,

Ξαφνικά, η πόρτα άνοιξε και στην παμπ μπήκε ο Κιάνου Ριβς!

Ο διάσημος ηθοποιός και πρωταγωνιστής του «Matrix» επισκέφτηκε την παμπ για μεσημεριανό γεύμα - fish and chips συγκεκριμένα - αφήνωντας πελάτες και προσωπικό άφωνους.

Keanu Reeves casually pops in to UK pub and staff nearly 'pass out' https://t.co/yYw5ebH1rs