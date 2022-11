Για την πρώτη του βράβευση και δημόσια ομιλία μετά από χρόνια ετοιμάζεται ο Κέβιν Σπέισι

Για την πρώτη του δημόσια ομιλία μετά από χρόνια ετοιμάζεται ο σταρ του Χόλυγουντ Κέβιν Σπέισι, ο οποίος θα τιμηθεί από το Ιταλικό Μουσείο Κινηματογράφου στο Τορίνο.

Aπό τότε που κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση το 2017, o δις βραβευμένος με Όσκαρ (για το "American Beauty" και το "The Usual Suspects") ηθοποιός και πρωταγωνιστής του House of Cards, διατηρεί χαμηλό προφίλ.

Εκτός δικαστηρίων δεν εμφανίζεται συχνά δημοσίως και δεν κάνει δηλώσεις αν - και στην τελευταία δίκη - αθωώθηκε για τις κατηγορίς ότι παρενόχλησε σεξουαλικά πριν από 36 χρόνια τον συνάδελφό του Άντονι Ραπ, όπως ισχυριζόταν ο τελευταίος.

Διαβάστε σχετικά: Δικαστήριο της Ν. Υόρκης αθώωσε τον Κέβιν Σπέισι για υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης

Στις 16 Ιανουαρίου θα δώσει για πρώτη φορά μία δημόσια διάλεξη στο Τορίνο, στο πλαίσιο της βράβευσής του για την συνεισφορά του στον κινηματογράφο.

Kevin Spacey to Make First Speaking Appearance in Five Years: Actor Will Give Masterclass And Receive Prize at Italy’s National Museum of Cinema https://t.co/2etZNVnt6w