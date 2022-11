«Avatar: The Way of Water»: Στη δημοσιότητα το τρέιλερ του σίκουελ της εμβληματικής ταινίας

Το Avatar 2, τοποθετείται μία δεκαετία μετά την αρχική ταινία, που υποτίθεται πως λαμβάνει χώρα το 2154, και στο τρέιλερ το κοινό βλέπει πλάνα από την οικογένεια του Jake και της Neytiri και πιο συγκεκριμένα τα παιδιά του ζευγαριού

Στη δημοσιότητα έδωσε η 20th Century Studios το νέο τρέιλερ για το πολυαναμενόμενο σίκουελ του«Avatar», με τίτλο «Avatar: The Way of Water».

Η ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 16 Δεκεμβρίου.

Στη δεύτερη ταινία της ταινίας που άφησε εποχή με τα πρωτοπόρα εφέ της το 2009, αναμένεται να δούμε την επιστροφή του κακού χαρακτήρα Colonel Quaritch (Stephen Lang) – που φαινομενικά αναβιώνει μέσω μιας μορφής avatar και έρχεται ξανά σε σύγκρουση με την Neytiri (Zoe Saldaña) και τον σύντροφό της Jake Sully (Sam Worthington) στην Pandora.

Από το τρέιλερ φυσικά δεν λείπουν εντυπωσιακά εφέ και πλάνα από ωκεανούς που "κόβουν την ανάσα".

Όπως και την ταινία του 2009, το «Avatar: The Way of Water» έχει σκηνοθετήσει ο James Cameron.

Την παραγωγή έχουν κάνει οι Jon Landau και Peter M. Tobyansen ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman και Shane Salerno.

