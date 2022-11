Yasmine Bleeth: Αγνώριστη η μελαχρινή πρώην σεξοβόμβα του Baywatch (φωτογραφίες)

H Γιασμίν Μπλιθ (Yasmine Bleeth) ήταν η μελαχρινή καλλονή ναυαγοσώστρια «Κάρολαϊν Χόλντεν» του Baywatch και το... αντίπαλο δέος της ξανθιάς Pamela Anderson.

Μετά την τεράστια επιτυχία της την δεκαετία του 90, η Μπλιθ χάθηκε από το προσκήνιο και το ευρύ κοινό έμεινε να τη θυμάται όπως ήταν, μια κούκλα μέσα στο κόκκινο ολόσωμο μαγιό της.

Σήμερα, στα 51 της χρόνια και μετά από χρόνια εξαρτήσεων από ουσίες και αλκοόλ, η Μπλιθ δεν θυμίζει σε τίποτα την «Καρολάιν».

Yasmine Bleeth was seen in a rare photo as she stepped out makeup free to walk her dog. https://t.co/ahgBOBhseO pic.twitter.com/nqIs3BKD5r