Dua Lipa: Η τραγουδίστρια είναι αντιμέτωπη και με 3η μήνυση για το «Levitating» Ψυχαγωγία 08:41, 03.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

70

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το Billboard ανέφερε ότι οι δικηγόροι του μουσικού ισχυρίζονται ότι «έκανε πολλές προσπάθειες να επιλύσει αυτό το θέμα πριν φτάσουν στις δικαστικές αίθουσες»