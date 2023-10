Julia Roberts: Πουλάει το σπίτι της στο Σαν Φρανσίσκο για 12 εκατ. δολάρια Ψυχαγωγία 10:27, 20.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

69

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το κατάλυμα βρίσκεται στη γειτονιά Presidio Heights και διαθέτει πέντε ορόφους, τέσσερα μπάνια και πέντε υπνοδωμάτια