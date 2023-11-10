Δόθηκε στη δημοσιότητα μια πρώτη ματιά από την υπερπαραγωγή εννέα επεισοδίων του Apple TV+ «Masters of the Air». Είναι ο «πνευματικός διάδοχος» των «Band of Brothers» και «The Pacific» του ΗΒΟ σε παραγωγή και πάλι των Στίβεν Σπίλμπεργκ, Τομ Χανκς και Γκάρι Γκέτζμαν, με κόστος που ξεπερνά τα 250 εκατ. δολάρια, όπως αναφέρει το Ηollywood Reporter.

Το σενάριο είναι του Τζον Ορλόφ, βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο του Ντόναλντ Λ. Μίλερ, που κυκλοφόρησε το 2007.

Πρωταγωνιστούν οι Όστιν Μπάτλερ και Κάλουμ Τέρνερ μαζί με τους Άντονι Μπόιλ, Νέιτ Μαν, Ράφερτι Λο και Μπάρρυ Κιόγκαν, μεταξύ άλλων.

«Το "Masters of the Air" είναι ένας χαιρετισμός στους γενναίους άνδρες της 8ης Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι, με το θάρρος και την αδελφοσύνη τους, βοήθησαν να νικηθεί η ναζιστική Γερμανία στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», ανάφερε ο Γκάρι Γκέτζμαν σε δήλωσή του. «Ο Τομ και ο Στίβεν πάντα ήθελαν να αποτυπώσουν κινηματογραφικά αυτό που ο συγγραφέας μας Ντον Μίλερ αποκάλεσε, "μοναδικό γεγονός"».

'Masters of the Air' Trailer: Steven Spielberg, Tom Hanks' WWII Drama Takes Flight https://t.co/4s1ilU2EW9 — The Hollywood Reporter (@THR) November 9, 2023

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της σειράς, «ορισμένοι καταρρίφθηκαν και αιχμαλωτίστηκαν άλλοι τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν. Και κάποιοι ήταν αρκετά τυχεροί ώστε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Ανεξάρτητα από την προσωπική τους μοίρα, όλοι πλήρωσαν ένα τίμημα».

Η σειρά -σε σκηνοθεσία των Κάρι Φουκουνάγκα και Τιμ Βαν Πάτεν- θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο Apple TV στις 26 Ιανουαρίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.