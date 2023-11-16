Jimmy Kimmel: Θα παρουσιάσει τα Όσκαρ για τέταρτη φορά

Ο Τζίμι Κίμελ επιστρέφει ως οικοδεσπότης των βραβείων Όσκαρ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και τέταρτη συνολικά, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2023, η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Jimmy Kimmel to host Oscars for fourth time https://t.co/uLvioAIqyh November 16, 2023

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας ABC στρέφεται και πάλι στον late-night οικοδεσπότη του, ένα χρόνο μετά την επιστροφή του Κίμελ για την τελετή του 2023, που συγκέντρωσε 18,7 εκατ. θεατές. Στον απόηχο της σφαλιάρας του Will Smith στον Chris Rock στα Όσκαρ του 2022, ο Κίμελ προσπάθησε να φέρει και πάλι την ηρεμία στη διοργάνωση. Ο Κίμελ ήταν επίσης οικοδεσπότης των Όσκαρ το 2017 και το 2018.

«Πάντα ονειρευόμουν να παρουσιάσω τα Όσκαρ ακριβώς τέσσερις φορές», ανέφερε ο Κίμελ σε δήλωσή του.

Σημειώνεται ότι ο Κίμελ, ο οποίος ήταν οικοδεσπότης το 2017, το 2018 και το 2023 με τη φετινή παρουσίαση βρίσκεται ανάμεσα στους Γούπι Γκόλντμπεργκ και Τζακ Λέμον, που επίσης έχουν παρουσιάσει από τέσσερις φορές τα βραβεία. Οι μόνοι που έχουν αναλάβει περισσότερες φορές αυτό τον μοναδικό ρόλο είναι ο Τζόνι Κάρσον, πέντε φορές, ο Μπίλι Κρίσταλ εννέα και ο Μπομπ Χόουπ έντεκα.

Η 96η απονομή των βραβείων Όσκαρ θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC στις 10 Μαρτίου από το Dolby Theatre, στο Λος Άντζελες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.