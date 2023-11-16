Οι αστραπές: Πρεμιέρα για την όπερα του Φιλίπ Ερσάν στη Λυρική Σκηνή

Η σύγχρονη όπερα «Οι αστραπές» είναι η δεύτερη συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με την Κωμική Όπερα του Παρισιού, ένα από τα σημαντικότερα λυρικά θέατρα της Ευρώπης. Η όπερα παρουσιάζεται σε πανελλήνια πρώτη για τρεις παραστάσεις στις 16, 19 και 21 Νοεμβρίου 2023 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η τρίτη όπερα του πολυβραβευμένου Γάλλου συνθέτη Φιλίπ Ερσάν, σε λιμπρέτο τού διεθνώς αναγνωρισμένου Γάλλου συγγραφέα Ζαν Εσνόζ μας ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη της βιομηχανικής επανάστασης, ακολουθώντας την πολυτάραχη ζωή του σερβικής καταγωγής κοσμοπολίτη δανδή και «τρελού» επιστήμονα Νίκολα Τέσλα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κλεμάν Ερβιέ-Λεζέ.

Παίζουν: Χάρης Ανδριανός, Νεφέλη Κωτσέλη, Γιάννης Καλύβας, Χρύσα Μαλιαμάνη, Γιάννης Σελητσανιώτης κ.ά.

Παραστάσεις: 16 Νοεμβρίου στις 19:30, 19 Νοεμβρίου στις 18:30 και 21 Νοεμβρίου στις 19:30

Εισιτήρια: €15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €60 | Φοιτητικό, παιδικό: €12 | Περιορισμένης ορατότητας: €10. Προπώληση: ticketservices.gr

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής / Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Κουαρτέτο Ébène στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ένα πολυβραβευμένο σχήμα μουσικής δωματίου σε μία και μοναδική, πολυαναμενόμενη εμφάνιση στην Αθήνα. Το περίφημο Κουαρτέτο Ébène από τη Γαλλία, που έκανε αίσθηση το 2004 στον Διεθνή Διαγωνισμό ARD το 2004 κερδίζοντας το πρώτο βραβείο, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου για να προσφέρει στο κοινό ερμηνείες γεμάτες ζωντάνια και δεξιοτεχνικές εκτελέσεις αντιπροσωπευτικών συνθέσεων για κουαρτέτο εγχόρδων του Joseph Haydn [Γιόζεφ Χάυντν], του Béla Bartόk [Μπέλα Μπάρτοκ] και του Franz Schubert.

Πέμπτη 16/11, 20:30

Εισιτήρια: €12 Φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+ & πολύτεκνοι, €19, €30. Προπώληση: megaron.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη 115 21 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 7282714

«Δάσκαλοι και Επίγονοι»: Ομαδική έκθεση ζωγραφικής στην Γκαλερί Σκουφά

Η Γκαλερί Σκουφά παρουσιάζει την ομαδική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Δάσκαλοι και Επίγονοι». Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα εμβληματικών ζωγράφων της Γενιάς του 30’ και της Γενιάς του 60’. Η έκθεση εγκαινιάζεται την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023, στις 19:30 – 21:30 και θα διαρκέσει μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2023. Ξεκινώντας από την Γενιά του 30’ και με έργα του Γιάννη Τσαρούχη, Διαμαντή Διαμαντόπουλου, Γιάννη Μόραλη και Νίκου Νικολάου μπορεί κανείς να διακρίνει τις επιρροές από την ελληνική ζωγραφική, καθώς και την παραδοσιακή και Αρχαία Ελληνική τέχνη, σε συνδυασμό με τα μοντερνιστικά ρεύματα της εποχής. Στον αντίποδα, παρουσιάζονται έργα της Γενιάς του ΄60, των καλλιτεχνών: Νίκου Στεφάνου, Αλέκου Φασιανού και Βασίλη Σπεράντζα που για περίπου μια δεκαετία συνεργάστηκαν στο ατελιέ της Καλλιθέας – όπως έμεινε γνωστό, σημαδεύοντας όχι μόνο την εξέλιξη της ζωγραφικής τους αλλά και επηρεάζοντας την εξέλιξη της τέχνης στην Ελλάδα.

Εγκαίνια Έκθεσης:16 Νοεμβρίου 2023, 19.30-21.30

Διάρκεια έκθεσης: 16 Νοεμβρίου 2023 – 9 Δεκεμβρίου 2023

Ωράριο: Δευ, Τετ: 10:00 – 16:00. Τρι, Πεμ: 10:00 – 21:00. Παρασκευή: 10:00 – 20:00. Σάββατο: 10:30 – 16:00

Γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Κολωνάκι, Αθήνα. Τηλ: +30 210 3643025

