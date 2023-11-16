I'm a Celebrity: Οι αλλαγές στη ζούγκλα, η κόντρα Λίλη - Βαμβακούλα και... ο καιρός

Μεγάλες ανατροπές στο τελευταίο αγώνισμα για το καλό Camp.

Ο αγώνας ξεκίνησε κανονικά και το σκορ ήταν στο 1-1 όταν ο Γιώργο Λιανός ανακοίνωσε πως λόγω σκοταδιού το παιχνίδι δεν θα συνεχιστεί.

Προφανώς όλα ήταν μέρος του σχεδίου, καθώς μόλις οι παίκτες επέστρεψαν στην καλύβα, διαπίστωσαν ότι πλέον δεν υπήρχε καλό και κακό camp καθώς είχαν ενωθεί.



Η ένωση ωστόσο συντελέστηκε μόνο τυπικά, καθώς κάποιες σχέσεις παρέμειναν διχασμένες.

Ο Νίκος Βαμβακούλας απ' ότι φαίνεται επέλεξε να χάσει απέναντι στην Αγγελική στο τελευταίο αγώνισμα αποχώρισης, χαρίζοντάς της την αρχηγία.

Η Ιωάννα Λίλη το ξέρει αυτό και ανάμεσα στους δύο αναπτύσσεται μια έντονη κόντρα.

Παρόλα αυτά οι δυο τους χρειάστηκε να συνεργαστούν σε ένα αγώνισμα που απαιτούσε γνώσεις γεωγραφίας.

Εκεί οι Celebrities που αγωνίστηκαν, φάνηκε πως έχουν κάποια... κενά!

Πηγή: skai.gr

