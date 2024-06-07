Jennifer Aniston για «Φιλαράκια»: Θα είμαστε για πάντα οικογένεια

Η Τζένιφερ Άνιστον γνωρίζει ότι τα «Φιλαράκια» της θα είναι πάντα στο πλευρό της. Τι και αν έχουν περάσει δύο δεκαετίες μετά το τέλος της σειράς, η βραβευμένη με Emmy σταρ μοιράστηκε ότι ο χρόνος της στην κωμική σειρά και κυρίως οι σχέσεις που δημιούργησε με τους συμπρωταγωνιστές της, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ ΛεΜπλάνκ, Ντέιβιντ Σουίμερ, καθώς και με τον αείμνηστο Μάθιου Πέρι, την έχουν σφραγίσει ανεξίτηλα.

«Ω, Θεέ μου, μην με κάνεις να κλάψω», είπε η Άνιστον συγκινημένη όταν ρωτήθηκε από την Κουίντα Μπράνσον για τη σειρά κατά την διάρκεια του «Actors on Actors» του Variety, πριν προσθέσει ότι είναι «δάκρυα χαράς».

«Το γεγονός ότι τα 'Φιλαράκια' έχουν τόσο μεγάλη και υπέροχη ζωή και σημαίνουν τόσα πράγματα για πολλούς ανθρώπους είναι το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε και οι έξι μας. Χτες μιλούσαμε με βιντεοκλήση μεταξύ μας...θα είμαστε για πάντα μια οικογένεια», σχολίασε η διάσημη ηθοποιός.

Σημειώνεται ότι στις 22 Σεπτεμβρίου του 1994, η δημοφιλής σειρά έκανε το ντεμπούτο της στον τηλεοπτικό αέρα του NBC, όπως αναφέρει το E! NEWS. Το σόου άρχισε γρήγορα να αποκτά φανατικό κοινό και κλείνοντας το φθινόπωρο τα 30 χρόνια από την πρεμιέρα η αγάπη του κόσμου για τη σειρά παραμένει αμείωτη.

«Είναι τόσο παράξενο να σκέφτομαι ότι τα "Φιλαράκια" έγιναν 30 χρόνων» συνέχισε η 'Ανιστον «γιατί ακόμα θυμάμαι τη μέρα της πρεμιέρας στην τηλεόραση, στο NBC».

Όσο για το πώς πέρασε εκείνη την ημέρα; Με τους «φίλους» της, φυσικά.

«Με τον Μάθιου [Πέρι] τρώγαμε κάπου μεσημεριανό και ξέραμε ότι η Λίζα[Κούντροου] είχε πάει να βάψει τα μαλλιά της. Έτσι τρέξαμε στο κομμωτήριο και τη βρήκαμε με τα μαλλιά της βυθισμένα στο νιπτήρα και πήρα το ντους από τα χέρια του τύπου που ήταν να τη λούσει και άρχισα να το κάνω εγώ και η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου. Ήταν ατυχές, αλλά με όλο αυτό τον ενθουσιασμό που είχαμε τότε, νιώθω σαν να ήταν μόλις χτες», θυμήθηκε συγκινημένη η ηθοποιός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

