Το πάλεψε πολύ, πέρασε από πολλές καταστάσεις, κι έφτασε να αποχωρήσει 7ος από το τέλος του Survivor. Ο λόγος για τον Βολιώτη Σταμάτη Ταλαδιανό.

Στην πιο δραματική διαδικασία μονομαχίας που έχουμε παρακολουθήσει, ο παίκτης αντιμετώπισε αρχικά τον Γιώργο Γκιουλέκα, και ηττήθηκε με 5-2.

Στη συνέχεια κλήθηκε να παλέψει με τον Χριστόφορο για το ποιος από τους δύο θα επιστρέψει Ελλάδα. Ο Χριστόφορος κατάφερε να φτάσει πρώτος στο 4, όμως ο Σταμάτης με μια συγκινητική υπερπροσπάθεια κατάφερε να κάνει ξανά τον αγώνα ντέρμπι, και η παραμονή έφτασε να κριθεί σε διαφορά μιας βολής.

Μετά τη λήξη του αγώνα ο παίκτης ξέσπασε σε κλάματα.

Ο Σταμάτης πριν αποχωρήσει ρωτήθηκε και για το ποιον θα ήθελε να δει νικητή. Διπλωματικά φερόμενος, απέφυγε να ονοματίσει κάποιον, και αρκέστηκε στο να πει ότι θέλει στον τελικό Φάνη και Ντάνιελ.





Πηγή: skai.gr

