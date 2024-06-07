Σαφέστατα είναι ένα ζευγάρι που δεν έχει στεγανά. Καθώς δραστηριοποιείται στη δημιουργία περιεχομένου για το διαδίκτυο, σχεδόν τα πάντα είναι βίντεο content.

Και πολλές φορές τους έχουμε δει να πειράζουν ως και χοντρά ο ένας τον άλλον σε διάφορα βίντεο που αναρτούν είτε στο Instagram, είτε στο YouTube τους.

Αυτό που έκανε όμως ο Αλέξανδρος Κοψιάλης στη Σοφία Φυρού την ώρα που επέστρεφαν από βόλτα στο ζωολογικό κήπο με τον γιο τους, το λες και χοντρό.

Ο δημοφιλής You Tuber και influencer πια πέταξε κάτι πάνω στα πόδια της την ώρα που εκείνη απολάμβανε τον καφέ της και της είπε να προσέξει μην μπει στην τσάντα της.

Αυτό το κάτι ήταν μια ψεύτικη μεν, πλην όμως αληθοφανής κατσαρίδα που οδήγησε την πανικόβλητη Σοφία στην παράνοια.

Ανάλογα αντέδρασαν και οι ακόλουθοι του Αλέξανδρου που πραγματικά του τα έχωσαν και για το χοντρό αστείο αλλά και για το γεγονός ότι όσο συνέβαιναν όλα αυτά εντός του αυτοκινήτου συνέχισε να οδηγεί τραβώντας ταυτόχρονα το βίντεο.

Δεν ξέρουμε τι άκουσε από τη γυναίκα του, όταν έκλεισε η κάμερα, από τον κόσμο πάντως τα άκουσε χοντρά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.