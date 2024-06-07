Ελίζαμπεθ Κοστέλο: Η νέα παράσταση του Krzysztof Warlikowski έρχεται στην Πειραιώς 260

«Ελίζαμπεθ Κοστέλο. Επτά μαθήματα και πέντε παραβολές». Η παράσταση του Κριστόφ Βαρλικόφσκι, βασισμένη στα έργα «Ελίζαμπεθ Κοστέλο, Ένας αργός άνθρωπος» και «Moral Tales» του Κουτσί, παρουσιάζεται, 5-7 Ιουνίου, στην Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2024. Η Ελίζαμπεθ Κοστέλο δεν είναι απλώς ένας επινοημένος λογοτεχνικός χαρακτήρας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το καλλιτεχνικό alter ego του Κουτσί: μιλάει εξ ονόματός του και υφίσταται την κριτική και την οργή των αναγνωστών και των επικριτών του. Σύμφωνα με τον Κουτσί, η Ελίζαμπεθ Κοστέλο εισβάλλει στη φαντασία του και στα γραπτά του, και στη συνέχεια χρησιμοποιεί τη δική του φωνή για να μιλήσει για τη φιλοσοφία, το περιβάλλον, για κοινωνικά και υπαρξιακά ζητήματα, ή να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την κακοποίηση των ζώων, την κοινωνική αδικία και τον αποκλεισμό των ηλικιωμένων και των αναπήρων. Είναι κάτι σαν φάντασμα, που επιστρέφει διαρκώς για να στοιχειώσει τον δημιουργό της.

Παίζουν: Mariusz Bonaszewski, Magdalena Cielecka, Andrzej Chyra, Ewa Dałkowska κ.ά.

Παραστάσεις: 5-7 Ιουνίου 2024. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 19:00.

Εισιτήρια: Από 5€. Προπώληση: www.aefestival.gr.

Πειραιώς 260 – Χώρος Δ, Καλλιθέα, Πειραιώς, 260, Τηλ. 21 0928 2900. http://aefestival.gr

Θανάσης Παπακωνσταντίνου live στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου ανακοίνωσε την συναυλιακή επιστροφή του το καλοκαίρι του 2024, κάνοντας λόγο για “λιγοστές εμφανίσεις” σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και για το “τέλος” μιας εποχής. Συγκεκριμένα, ο μουσικός ανέφερε: “Μετά από αρκετά χρόνια συναυλιών, φορτισμένα με μια απρόσμενη ανταπόκριση και αγάπη, φτάνει στο τέλος της η «Διονυσιακή» περίοδος*. (Αν και όταν επιστρέψω, το Απολλώνειο στοιχείο θα υπερτερεί). Θα κλείσει πανηγυρικά με λιγοστές εμφανίσεις που θα γίνουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τα μέσα Μαΐου έως και τα μέσα Ιουνίου, θα έχω, δε, τη χαρά και την τιμή, στην υπάρχουσα ομάδα συνεργατών, να προστεθούν η Βάσω Δημητρίου και ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος -ως μουσικοί- και η Μάρθα Φριντζήλα, ως ερμηνεύτρια».

Παρασκευή 7/7, Σάββατο 8/7, Κυριακή 9/7, 20:45

Εισιτήρια: Από 15 ευρώ. Προπώληση: more.com

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός, Αθήνα

«φύσεις»: Εργαστήριο Σύγχρονης Τέχνης 2023-2024 στο or.artspace

Πώς αντιλαμβανόμαστε τις σχέσεις που διατηρούμε στην καθημερινότητά μας με τον «φυσικό» κόσμο, σήμερα, την εποχή της κλιματικής αλλαγής και των έντονων προβληματισμών για το καθοριστικό και εντέλει καταστροφικό αποτύπωμα του ανθρώπινου είδους στον πλανήτη; Μπορεί, άραγε, η επαφή με τη σύγχρονη τέχνη να συμβάλει ώστε να αποδομηθούν, εν μέρει τουλάχιστον, παγιωμένες αντιλήψεις του λεγόμενου «κοινού νου» περί της μιας και μοναδικής «Φύσης» που υποτίθεται ότι αντιπαρατίθεται στον «Πολιτισμό»; Μήπως ο πειραματισμός με τη χρήση της έννοιας στον πληθυντικό αριθμό (φύσεις), η έμφαση στα προσωπικά βιώματα και η μορφοποίησή τους μέσα από την ομαδική καλλιτεχνική διαδικασία μπορούν να ενδυναμώσουν την κριτική αντιμετώπιση των κοινωνικών στερεοτύπων που επηρεάζουν τις καθημερινές πρακτικές μας; Τα έργα των ατόμων που συμμετείχαν φέτος (2023-2024) στο Εργαστήριο Σύγχρονης Τέχνης του or.artspace δείχνουν πως μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να αποφέρει απρόσμενα αποτελέσματα.

Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024, ώρα 19:00

Διάρκεια: ως Πέμπτη 13/6/2024

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, ώρα 19:00-22:00. Σάββατο και Κυριακή, ώρα 12:00- 22:00

οr.artspace, Δημητρακοπούλου 89, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 1415 6697

