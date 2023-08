Jason Momoa: O ηθοποιός καλεί τους τουρίστες να μην ταξιδέψουν στο Μάουι

Ο σταρ του Χόλιγουντ, Τζέισον Μομόα, συντετριμμένος για όλα όσα βιώνουν οι συμπατριώτες του, με νέο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτρέπει τον κόσμο να μην ταξιδέψει στο Μάουι, στον απόηχο των φωτιών που κατέκαψαν τη Χαβάη και οδήγησαν σε τουλάχιστον 93 θανάτους.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Τζέισον Μομόα, που κατάγεται από την πολιτεία, κάλεσε τους ακολούθους του να μην επιχειρήσουν να πάνε στη Χαβάη. «Μην πείσετε τον εαυτό σας πως είναι αναγκαία η παρουσία σας σε ένα νησί που υποφέρει πολύ», έγραψε ο 44χρονος ηθοποιός.

«Ευχαριστώ όσους έκαναν δωρεές», συμπλήρωσε ο ηθοποιός, ο οποίος αναδημοσίευσε και αναρτήσεις οργανώσεων για τη στήριξη της πυρόπληκτης νήσου. Παρά τη δύσκολη κατάσταση στη Χαβάη, ο Μομόα εμφανίστηκε σίγουρος πως «θα αναγεννηθούμε, πιο ενωμένοι και αποφασισμένοι».

