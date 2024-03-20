Μετά τη χθεσινή βροχή από «1» οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks έχουν να ανταποκριθούν σε μία ακόμα δύσκολη αποστολή, τα «Ανοιξιάτικα Πλεκτά». Μπορεί να ακούγεται εύκολο όμως δεν είναι!

Χθες το πινακάκι του Στέλιου Κουδουνάρη έγραφε «1» σήμερα όμως θα εμφανιστεί το «4» σε ένα look που ο ίδιος θα χαρακτηρίσει «όαση»!

Δείτε το τρέιλερ

Η Ανδριάνα την προηγούμενη διαγωνιστική εβδομάδα βρέθηκε υποψήφια προς αποχώρηση και παρότι πήρε τη θετική ψήφο για να παραμείνει από την κριτική επιτροπή ωστόσο έχει τα παράπονά της γιατί δεν άκουσε ένα καλό λόγο. Αυτό το παράπονο εκφράζει την ώρα της εμφάνισής της. Τι απάντηση θα λάβει από την κριτική επιτροπή;

Οι oversized πλεκτές ζακέτες έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο να φορεθούν και τις σαφείς οδηγίες δίνει η Άννα Καψάλη με αφορμή την εμφάνιση της Casablanca.

Τα κομμάτια γνωστών σχεδιαστών και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να γίνουν μέρος ενός προσωπικού styling επανέρχονται ως θέμα συζήτησης από τη Νικολίνα η οποία κατηγορεί τη Ζέτα πως φέρνει συνέχεια δημιουργίες ενός και μόνο σχεδιαστή…

