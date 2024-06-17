myPhoto: Διαθέσιμη και για φωτογραφίες ανήλικων η ψηφιακή υπηρεσία

Διαθέσιμη είναι από σήμερα η ψηφιακή υπηρεσία myPhoto μέσω του gov.gr και για τη διαχείριση φωτογραφιών ανήλικων.

Ειδικότερα, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανταποκρίνεται σε ένα πάγιο αίτημα των επαγγελματιών φωτογράφων και αναβαθμίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία για τους ανήλικους, διευκολύνοντας ουσιαστικά τη διεκπεραίωση μιας σειράς διοικητικών διαδικασιών που απαιτούν προσκόμιση φωτογραφίας, όπως για παράδειγμα την ταυτοπροσωπία στις εξετάσεις ξένων γλωσσών.

Πλέον, ο έχων την επιμέλεια θα μπορεί εύκολα, γρήγορα και χωρίς περιττή γραφειοκρατία ή μετακινήσεις σε φυσικό σημείο εξυπηρέτησης να διεκπεραιώνει τις διαδικασίες για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας και/ή ιδιόχειρης υπογραφής του ανήλικου, μόνο με την παροχή ηλεκτρονικής συναίνεσης.

Η υπηρεσία myPhoto είναι προσβάσιμη είτε μέσω του gov.gr, είτε απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση myPhoto.gov.gr.

Πιο συγκεκριμένα:

Αρχικά, ο φωτογράφος μεταφορτώνει τα ψηφιακά αρχεία των φωτογραφιών προσώπου ή/και της ιδιόχειρης υπογραφής του ανήλικου στην υπηρεσία myPhoto και αποστέλλει, μέσω της υπηρεσίας, στο κινητό ή στο email του έχοντα την επιμέλεια έναν αλφαριθμητικό κωδικό (κωδικάριθμος). Σε περίπτωση που η αποστολή γίνει στο e-mail, τότε ο κωδικάριθμος παρέχεται και σε μορφή QR code.

Στη συνέχεια, ο έχων την επιμέλεια συνδέεται στην υπηρεσία myPhoto με χρήση των κωδικών TaxisNet και εισάγει τον κωδικό μιας χρήσης (OTP) που θα λάβει στο κινητό του τηλέφωνο, επιλέγοντας να συσχετίσει τις φωτογραφίες για τον ίδιο ή τον ανήλικο υπό την επιμέλειά του.

Χρησιμοποιώντας τον αλφαριθμητικό κωδικό (κωδικάριθμος) ή σαρώνοντας το QR code, συσχετίζει τις φωτογραφίες του με τον ΑΦΜ του ή τις φωτογραφίες του ανήλικου υπό την επιμέλειά του με τον ΑΦΜ ή τον ΑΜΚΑ του ανήλικου.

Τέλος, ο έχων την επιμέλεια εξουσιοδοτεί την εφαρμογή myPhoto να διαθέσει τις φωτογραφίες στις υπηρεσίες όπου απαιτούνται, όπως για παράδειγμα στην ΕΛΑΣ για έκδοση ή αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της υπηρεσίας είναι η εγγραφή των πολιτών και των επαγγελματιών φωτογράφων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), στο emep.gov.gr. Η υπηρεσία υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τα ψηφιακά αρχεία των φωτογραφιών αποθηκεύονται στις υποδομές κυβερνητικού νέφους (G-cloud).

