Η ζωή ενός από τους πιο εμβληματικούς σταρ του Χόλιγουντ είναι μια ιστορία που ξεπερνάει τη φαντασία. Ο Κάρι Γκραντ, γεννήθηκε ως Άρτσιμπαλντ (Άρτσι) Λιτς το 1904 από έναν κακοποιητικό πατέρα. Όσο ήταν παιδί, η μητέρα του Γκραντ κλείστηκε κρυφά σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, ενώ ανακοινώθηκε ότι πέθανε. Ο ηθοποιός ανακάλυψε ότι ήταν ακόμη ζωντανή όταν ήταν 31 ετών.

Η ζωή του Κάρι Γκραντ αποτελεί το θέμα της μίνι σειράς με τίτλο «Archie», μια βιογραφική ταινία τεσσάρων μερών από τον σεναριογράφο Τζεφ Πόουπ, που έγινε με τη συνεργασία της πρώην συζύγου του Γκραντ, Ντάιαν Κάνον και της κόρης του Τζένιφερ Γκραντ. Η σειρά καταγράφει την άνοδο του ηθοποιού, την πάλη του με τους δαίμονές του και τις σχέσεις του με τις πιο σημαντικές γυναίκες στη ζωή του.

«Ήταν η Ντάιαν που μου είπε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες από ό,τι μπορείς να βρεις πουθενά για το όλο θέμα με τη μητέρα του», είπε ο Πόουπ. «Και δεν μπορούσα να το βγάλω από το μυαλό μου. Σκέφτηκα τι απίστευτη ιστορία είναι αυτή και πρέπει να ειπωθεί. Με έκανε να σκεφτώ τον Ντίκενς και τις "Μεγάλες Προσδοκίες"».

Το αποτέλεσμα είναι μια ιστορία δύο περιόδων και δύο πρωταγωνιστών: ο νεαρός ηθοποιός Άρτσι Λιτς, τον οποίο υποδύεται ο Κάλαμ Λιντς και ο μεσήλικας σούπερ σταρ Κάρι Γκραντ που υποδύεται ο Τζέισον Άιζακς.

«Ο Κάρι Γκραντ δεν υπήρχε», είπε ο Άιζακς. «Ο Κάρι Γκραντ ήταν κάποιος που επινόησε ένας άντρας επειδή βασανίστηκε τόσο πολύ. Και σκέφτηκα, "Μπορώ να παίξω έναν πραγματικά μπερδεμένο άνθρωπο που μπορεί να παραποιήσει πολλά πράγματα σε πολλές καταστάσεις, σε πολλούς ανθρώπους". Δεν μπορώ να παίξω τον Κάρι Κραντ, αλλά μπορώ να παίξω τον Άρτσι Λιτς».

Το έργο αρχικά προβλεπόταν ως ταινία μεγάλου μήκους, αλλά ο Πόουπ συνειδητοποίησε γρήγορα ότι δεν θα μπορούσε να αποτυπώσει σωστά την «ουσία» του Γκραντ σε 90 λεπτά. «Ήταν ένας απελπιστικά δυστυχισμένος, στοιχειωμένος άνθρωπος που είχε μια τρομερή, κακοποιημένοι παιδική ηλικία», είπε ο Άιζακς για τον χαρακτήρα του. «Ποιο ήταν ένα από τα πράγματα που δεν μπορούσε ποτέ να αντιληφθεί η οθόνη: Πεινούσε, πεινούσε. Και ήταν πεινασμένος από αγάπη» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.