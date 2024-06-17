Η Δανία εξετάζει τρόπους προκειμένου να περιορίσει έναν λεγόμενο σκιώδη στόλο δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο μέσω της Βαλτικής, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αυξήσει τις εντάσεις με τη Μόσχα.

Η Ρωσία στέλνει περίπου το ένα τρίτο του μεταφερόμενου διά θαλάσσης πετρελαίου της που προορίζεται για εξαγωγές, ή 1,5% της παγκόσμιας προσφοράς, μέσω των στενών της Δανίας που χρησιμεύουν ως πύλη στη Βαλτική, άρα οποιαδήποτε προσπάθεια να σταματήσουν οι προμήθειες, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου και να πλήξει τη ρωσική οικονομία.

Αφότου χώρες της Δύσης επέβαλαν ανώτατο όριο τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο, στην προσπάθεια να αποκόψουν κρίσιμης σημασίας κεφάλαια για τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία, η Ρωσία στηρίζεται σε έναν στόλο δεξαμενόπλοιων που είναι συχνά παλιά και ασφαλίζονται σε χώρες εκτός Δύσης.

Η Δανία συγκέντρωσε μια ομάδα συμμαχικών χωρών προκειμένου να αξιολογήσουν μέτρα με στόχο αυτόν τον σκιώδη στόλο, δήλωσε ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Reuters.

Δεν είπε τι μέτρα εξετάζονται.

"Υπάρχει ευρεία συναίνεση πως ο σκιώδης στόλος είναι ένα διεθνές πρόβλημα και πως απαιτούνται διεθνείς λύσεις", είπε ο Λόκε Ράσμουσεν.

"Είναι σημαντικό οποιαδήποτε νέα μέτρα να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη και να είναι νομικά βάσιμα από πλευράς διεθνούς δικαίου", πρόσθεσε.

Οι χώρες που ενεπλάκησαν στις συνομιλίες περιελάμβαναν άλλες χώρες της Βαλτικής και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο υπουργός.

Η Δανία ανησυχεί πως τα παλιά δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο από τα στενά της αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον.

Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Δανία δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλια.

Την είδηση μετέδωσαν η δανική εφημερίδα Information και το διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης Danwatch.

Πηγή: skai.gr

