Η «Πινακίδα του Χόλυγουντ» γίνεται 100 ετών - Η ιστορία πίσω από το HOLLYWOOD

Η διάσημη «Πινακίδα του Χόλυγουντ», το σήμα κατατεθέν του Λος Αντζελες, κλείνει σε λίγο καιρό 100 χρόνια που στέκεται στον λόφο αγέρωχη γιαυτο και οι αρχές αποφάσισαν να της κάνουν ένα... λίφτινγκ.

Η τελευταία φορά που η πινακίδα ξαναβάφτηκε ήταν πριν από μια δεκαετία, για τα 90ά γενέθλιά της. Τώρα, τα γιγαντιαία γράμματα ύψους σχεδόν 14 μέτρων θα καθαριστούν και θα βαφτούν σε μία διαδικασία που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει οκτώ εβδομάδες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian θα χρειαστούν 947 λίτρα χρώμα και αστάρι, ενώ όποιος επιθυμεί μπορεί να παρακολουθήσει την πρόοδο των εργασιών μέσα από τον ιστότοπο The Hollywood Sign.

