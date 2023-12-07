«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: «Χάος» και «Αρμονία»… αντίπαλοι στην κουζίνα

Ο Μάρκος Σεφερλής ανυπομονεί (;) να δοκιμάσει τα σημερινά πιάτα και υποδέχεται την Ανδριάννα και την Ειρήνη που μπαίνουν για τέταρτη φορά στην κουζίνα πιο σίγουρες από ποτέ για μια ακόμη νίκη. Μαγειρεύουν «πένες με σολομό» και καταφέρνουν να κάνουν την κουζίνα... εμπόλεμη ζώνη για άλλη μια φορά. Θα επιβιώσουν σήμερα από την κριτική του Έκτορα;

Αντίπαλοί τους, η Τζένη και η Αμαλία. Η σχέση τους είναι φιλική αλλά κυρίως οικογενειακή αφού η Τζένη έχει παντρευτεί τον αδερφό της Αμαλίας. Η Αμαλία είναι άνθρωπος της διασκέδασης και όταν ακούσει μουσική ξεχνάει τα πάντα.... Η Τζένη, από την άλλη, δεν είναι φανατική της μαγειρικής αλλά θα προσπαθήσει να εκτελέσει τη συνταγή, χωρίς πολλά ατυχήματα.

Η συμπεριφορά των δύο κοριτσιών στην κουζίνα είναι εντελώς αντίθετη από την αντίπαλη ομάδα: αρμονική συνεργασία και ήρεμες οδηγίες. Θα καταφέρουν τα «noodles με κοτόπουλο» να τις αναδείξουν νικήτριες;

http://www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.