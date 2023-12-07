My Style Rocks: Περνώντας από τη θεωρία στην πράξη- Δείτε το τρέιλερ

Χρήσιμες συμβουλές αλλά και θεωρίες που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε ένα look έχει το σημερινό επεισόδιο του My Style Rocks.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή μπορεί να μην έχουν πάντα ταύτιση στις βαθμολογίες τους σίγουρα όμως έχουν ταύτιση απόψεων όταν πρόκειται για συμπεριφορές που ξεπερνούν τα όρια…

Τι ακριβώς έχει συμβεί στα backstage με τη Δώρα και τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες και πώς όλα αυτά επηρεάζουν τη βαθμολογία τους; Ποια συμπαίκτριά της χαρακτηρίζει η Δώρα… «smigol»;

Ποια είναι η «wrong shoe theory» της Allison Bornstein και πώς μπορεί να βρει την εφαρμογή της σε ένα look;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.