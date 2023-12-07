Οι BTS… πάνε στρατό: Ζητούν από τους θαυμαστές να μην πηγαίνουν έξω από τα στρατόπεδα

Οι BTS προτρέπουν τους θαυμαστές και τις θαυμάστριές τους να μην εμφανίζονται στα στρατόπεδα, όταν θα παρουσιαστούν για να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία.

Τέσσερα μέλη του συγκροτήματος BTS ζήτησαν από τους θαυμαστές και τις θαυμάστριες να μην συγκεντρώνονται έξω από τα στρατόπεδα όταν θα αρχίσουν να υπηρετούν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

Οι αστέρες της K-pop ανησυχούν ότι η παρουσία μεγάλου αριθμού θαυμαστών μπορεί να ενοχλήσει τους άλλους στρατιώτες και τις οικογένειές τους.

Η δισκογραφική εταιρεία του συγκροτήματος BigHit Music ανακοίνωσε ότι οι RM, Jimin, V και Jung Kook αναμένεται να παρουσιαστούν στον στρατό την επόμενη εβδομάδα. Τρία από τα μεγαλύτερης ηλικίας μέλη υπηρετούν ήδη στον στρατό.

Η Νότια Κορέα εξακολουθεί να βρίσκεται τεχνικά σε πόλεμο με τη Βόρεια Κορέα και γι αυτό είναι υποχρεωτική η στρατιωτική θητεία.

H δισκογραφική εταιρεία των BTS ζήτησε από τους θαυμαστές να μην επισκέπτονται τα στρατόπεδα για να αποτραπούν τυχόν ατυχήματα ασφαλείας που προκαλούνται από συμφόρηση.

«Παρακαλούμε αποχαιρετίστε τους RM, Jimin, V και Jungkook μόνο στην καρδιά σας» πρόσθεσε.

Σε live συζήτηση στο Weverse later Tuesday, τα τέσσερα μέλη των BTS είπαν ότι ανυπομονούν να βρεθούν ξανά όλοι μαζί ως γκρουπ.

«Θέλουμε να επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατό» ανέφερε ο Jungkook.

Ο V είπε ότι θα αρχίσουν να εκτιμούν o ένας την παρέα του άλλου περισσότερο όταν χωριστούν.

«Αν και οι περισσότεροι νεοσύλλεκτοι θα είναι νεότεροι, είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσω να μάθω νέα πράγματα συζητώντας μαζί τους» πρόσθεσε ο V, ο οποίος είναι 27 ετών.

Ο Jimin είπε: «Δεν θα φύγουμε για πάντα. Θα επιστρέψουμε σύντομα και θα είμαστε όλοι μαζί».

«Θα έχουμε μάθει μερικά πράγματα από τον στρατό όταν επιστρέψουμε και θα έχουμε τόσες ιστορίες να αφηγηθούμε και τόση ενέργεια» πρόσθεσε ο RM.

«Μπορείτε όλοι να ανυπομονείτε για το "Κεφάλαιο 2"» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

