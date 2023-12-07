Ένα συγκλονιστικό επεισόδιο που θα καθορίσει τη ζωή των ηρώων της σειράς «Οι Πανθέοι», έρχεται απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ. Τα τραγικά γεγονότα δεν σταματούν και η απώλεια που θα βιώσουν κάποιοι ήρωες θα φέρει ανείπωτο πόνο στην οικογένεια των Πανθέων...

Η αγωνία για την οικογένεια των Πανθέων κορυφώνεται τόσο στην Αθήνα όσο και στο Γραμματικό, όπου Μάρμω και Θάλεια δίνουν η καθεμιά τη δική της πρόωρη μάχη για να γεννήσουν. Ο Ανδρέας σπεύδει και αναλαμβάνει να σώσει τη γυναίκα του αλλά και το μωρό ενώ αντίστοιχα, ο Λουκάς αναλαμβάνει να ξεγεννήσει τη Θάλεια. Ο Κίτσος, ανίδεος για όσα συμβαίνουν στην κλινική, αισθάνεται μόνος και του λείπει πολύ η Μάρμω. Η πορεία των δύο τοκετών δεν θα έχει την ίδια κατάληξη για τις δυο γυναίκες αφού μόνο η μία μάνα θα καταφέρει να κρατήσει το μωρό της στην αγκαλιά της…

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

Η Πέλλα δεν αντέχει το φλερτ του Φάνη και ζητά από τον Μαρμάρη να αποδεσμευτεί από τη δουλειά που έχει αναλάβει με την Ουρανία, ο τελευταίος όμως την αποτρέπει. Παράλληλα, ανησυχεί για την αδελφή της, Ματούλα, που βρίσκεται στην εξορία αλλά όλον αυτόν τον καιρό δεν έχει καταφέρει να πάρει ούτε ένα γράμμα της. Μία τυχαία συνάντηση την βάζει σε υποψίες για το ρόλο του Μαρμάρη σε όλο αυτό…

Η συνάντηση του Θωμά με την κόρη του Στρατηγού Ιγνάτιου, Βάλια, κρύβει πολλά περισσότερα από όσα μπορεί να καταλάβει ο Θωμάς αυτή τη στιγμή, που έχει βάλει ως στόχο να ενταχθεί στους Φαλαγγίτες…

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Ο Στάθης έχει βάλει σκοπό να παντρευτεί την Αλέκα, για να βάλει στο χέρι την επιχείρηση του πατέρα της. Ο κυνισμός με τον οποίο αντιμετωπίζει το θέμα, κάνει έξαλλη ακόμη και τη μητέρα του, Μερόπη…

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Μαρία Αλιφέρη (Καλή), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Μιρέλλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Γιάννης Ζαφείρης (Σολδάτος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)

Πηγή: skai.gr

