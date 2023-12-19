Οι εορταστικές μαγειρικές μονομαχίες συνεχίζονται και σήμερα το απόγευμα στην κουζίνα της «Μαμάς» με τον Μάρκο Σεφερλή να υποδέχεται τέσσερα νέα παιδιά που θα διασταυρώσουν τα «μαγειρικά τους ξίφη» για καλό σκοπό. Η Σοφιάννα Αβραμάκη και η Emilia Vodos διαγωνίζονται «απέναντι» από τους δημοσιογράφους Κωνσταντίνο Αρτσίτα και Ισίδωρο Φίκαρη.

Δείτε το trailer:

Η Emilia, φορώντας τα ψηλοτάκουνα και τη maxi τουαλέτα της, θα μπει στην κουζίνα και με τις οδηγίες της Σοφιάννας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να μαγειρέψει «noodles με κοτόπουλο». Παράλληλα, η Emilia θα μιλήσει στον Μάρκο για την εμπειρία της στο “I am a Celebrity, get me out of here”, για τον έρωτά της με τον γιατρό της ζούγκλας αλλά και για έναν… νέο έρωτα που «γεννήθηκε» στον Άγιο Δομίνικο. Η Σοφιάννα, από την πλευρά της, εκμυστηρεύεται στον Μάρκο πως το Survivor γι’ αυτήν δεν έχει τελειώσει ακόμα…

Ο Ισίδωρος και ο Κωνσταντίνος μπαίνουν με τη σειρά τους στην κουζίνα και μαγειρεύουν «μανιτάρια φρικασέ με αβγολέμονο». Ο Κωνσταντίνος και ο Ισίδωρος μιλούν για τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει στη δημοσιογραφία αλλά και για τις φιλίες που έχουν δημιουργήσει. Ο Ισίδωρος θεωρεί πως η νίκη βρίσκεται στο «τσεπάκι του» κι αυτό γιατί κουβαλάει πάντα μαζί του, έναν ενεργειακό κρύσταλλο που του έχει χαρίσει η μαμά του...

Η κόντρα μεταξύ των δύο ομάδων ξεκινάει από νωρίς... και ο Έκτορας Μποτρίνι είναι αυτός που θα αναδείξει τον νικητή αυτής της μαγειρικής μονομαχίας.

Το έπαθλο των 1.000 ευρώ του σημερινού επεισοδίου, θα διατεθεί μέσω του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

