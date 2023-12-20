Στο σημερινό επεισόδιο δύο Μονομάχοι πρωταγωνιστούν, χαρίζουν γέλιο και φτάνουν την αγωνία στο κατακόρυφο!

Την αρχή κάνει ο Παναγιώτης Κίρκος που συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι. Η καταγωγή του είναι από τα Ιωάννινα και του αρέσουν τα ταξίδια. Ξεκινά τη μονομαχία έχοντας 5.362 ευρώ, 13 αντιπάλους και 2 διαθέσιμες βοήθειες που μπορούν να τον οδηγήσουν με σχετική ευκολία στη μεγάλη νίκη. Σύντομα λοιπόν, ο αστυνομικός εξοντώνει και τους τελευταίους αντιπάλους και μένει να δούμε αν θα φύγει με συνολικά κέρδη πάνω από 18.000 ευρώ! Αξίζει να επισημάνουμε ότι 7.000 ευρώ είναι τα χρήματα που συγκέντρωσε όσο βρισκόταν στην εξέδρα επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά ότι σε αυτό το παιχνίδι, όλοι φεύγουν κερδισμένοι!

Μετά από κλήρωση, νέος Μονομάχος αναδεικνύεται ο Πάρης Φερεντίνος από τη θέση 35. Είναι 54 ετών, αγαπά τις μοτοσικλέτες και τα ταξίδια καθώς και να πουλάει... τρέλα. Ο Πάρης κάνει ένα φοβερό παιχνίδι και γρήγορα μένει μόνος εναντίον ενός! Ποιος από τους δύο θα απαντήσει σωστά στην τελευταία ερώτηση και θα κερδίσει τα χρήματα;

