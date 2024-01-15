Τη νέα χρονιά, Η Μαμά μου μαγειρεύει… ΚΑΙ Νωρίτερα ΚΑΙ Καλύτερα από τη δική σου! Απολαυστικές μαγειρικές αναμετρήσεις επί της οθόνης, κάθε μέρα στις 14.50, με τον Μάρκο Σεφερλή να υποδέχεται τα ζευγάρια που είναι έτοιμα να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να εντυπωσιάσουν τον σεφ Έκτορα Μποτρίνι.

Σε αυτή την προσπάθειά τους, έχουν πλέον και την υποστήριξη κοινού, που βρίσκεται στο πλατό για να κάνει… κερκίδα στην κουζίνα! Κι αν χρειαστεί, να δώσουν και ένα… χεράκι βοήθειας!

Δείτε το trailer:

Στο τελευταίο επεισόδιο πριν τις γιορτές, νικήτριες είχαν αναδειχθεί -για δεύτερη φορά- η Αμαλία και η Τζένη. Στο πρώτο επεισόδιο του 2024, μπαίνουν για τρίτη φορά στην κουζίνα και είναι πανέτοιμες να «βάλουν τα γυαλιά» στους νέους αντιπάλους τους, μαγειρεύοντας «καρμπονάρα». Ένα πιάτο που λατρεύει ο Έκτορας και για το οποίο έχει υψηλές απαιτήσεις. Θα γελάσει από ικανοποίηση ή θα βάλει τα γέλια;

Απέναντί τους, η Δέσποινα που ρίχνει στη μάχη της κουζίνας το γιο της, Στέφανο για να μαγειρέψει «σπετσοφάι με χωριάτικο λουκάνικο και παπαρδέλες». Πριν όμως καν ξεκινήσει η διαδικασία, μπαίνει ξαφνικά στην κουζίνα η σύντροφος του Στέφανου! Θα καταφέρει ο Στέφανος να συγκεντρωθεί στις οδηγίες της μητέρας του ή θα έχει μάτια μόνο για την Κατερίνα;

Ποιο ζευγάρι θα κάνει ποδαρικό κερδίζοντας την πρώτη μαγειρική αναμέτρηση της νέας χρονιάς;

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.