Όλες οι μεγάλες συναυλίες που περιμένουμε το 2024

Τι κι αν είναι μόλις Ιανουάριος; Σε μία από τις πιο γεμάτες χρονιές για τους μουσικόφιλους, έχουν ήδη γίνει γνωστές πάνω από 20 συναυλίες μεγάλων, διεθνών καλλιτεχνών που θα βρεθούν στη χώρα μας μέχρι το καλοκαίρι.

Μιας και οι επιλογές είναι πολλές και τα εισιτήρια σιγά-σιγά φεύγουν, συγκεντρώσαμε σε μία λίστα τις πιο πολυαναμενόμενες συναυλίες της χρονιάς, για να σημειώσετε στο ημερολόγιο σας τα “must” μουσικά ραντεβού του χρόνου.

Φεβρουάριος

Therion – Fuzz και Eightball, 10 και 11 Φεβρουαρίου

Η νέα χρονιά ξεκινά πολύ δυναμικά με μία διπλή εμφάνιση των Σουηδών πρωτοπόρων της συμφωνικής metal, οι οποίοι θα εμφανιστούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, λίγους μήνες αφού έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο τους αριστούργημα – σύμφωνα με τους fans τους – την νέα δισκογραφική τους δουλειά, με τίτλο Leviathan III. Περιττό να πούμε ότι κάθε εμφάνιση του Christofer Johnsson (θεωρείται ένας από τους ιδρυτές του συμφωνικού metal σήμερα) και της παρέας του είναι μοναδική.

Εισιτήρια: 27,50€



Απρίλιος

Tomy Guerrero – Gazarte, 6 Απριλίου

Ο Tomy Guerrero μπορεί να έγινε διάσημος σε όλο τον κόσμο χάρη στις ικανότητές του στο skate, ωστόσο εμείς τον αγαπήσαμε μέσα από τις συνθέσεις του – και ειδικά το καταπληκτικό Soul Food Taqueria του 2003. Έχοντας πάνω από 20 χρόνια μουσικής εμπειρίας, και με το νέο του άλμπουμ «Amber of Memory», να κυκλοφορεί μέσα στην άνοιξη του 2024, ο πιο cool εκπρόσωπος του skate rock ετοιμάζει την επόμενη ευρωπαϊκή του περιοδεία – και η Αθήνα είναι ανάμεσα στις στάσεις του!

Εισιτήρια: Από 21€

