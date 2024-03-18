Ο Survivor Τάκης Καραγκούνιας με την πρώην σύζυγό του Δήμητρα μπαίνουν στην κουζίνα της Μαμάς για να αντιμετωπίσουν μαγειρικά τους προηγούμενους νικητές Βαγγέλη και Κώστα.

Ο Βαγγέλης και ο Κώστας κατάφεραν να αποδείξουν πως έχουν πολύ καλή χημεία όχι μόνο στα decks αλλά και στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Έρχονται για δεύτερη φορά και με περισσότερη αυτοπεποίθηση μαγειρεύουν ένα πιάτο με μεγάλο βαθμό δυσκολίας: «μπακαλιάρο σκορδαλιά». Θα καταφέρουν να ικανοποιήσουν γευστικά τον Έκτορα;

Ο Τάκης και η Δήμητρα, πρώην ζευγάρι, έρχονται για να δείξουν ότι στην κουζίνα συνεργάζονται άψογα. Ο Μάρκος κάνει τα αδύνατα δυνατά για την επανασύνδεσή τους, όμως η Δήμητρα βάζει δύσκολα στον Τάκη με τη συνταγή της. Έτσι, ο Τάκης, μετά τους στίβους μάχης στο Survivor, μπαίνει και στον στίβο της κουζίνας για να μαγειρέψει «μοσχάρι φιλέτο με σάλτσα μουστάρδας και μανιτάρια». Θα καταφέρει να αντεπεξέλθει και σε αυτή τη δοκιμασία ή θα αποχωρήσει ηττημένος; Μόνο ο Έκτορας γνωρίζει!



«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.