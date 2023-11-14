Bruce Springsteen: Φτιάχνουν μουσείο στο Νιου Τζέρσι προς τιμήν του

Μουσείο αφιερωμένο στον μουσικό Μπρους Σπρίνγκστιν, το οποίο θα ανεγερθεί στο Νιου Τζέρσι, σχεδίασε το αμερικανικό αρχιτεκτονικό γραφείο CookFox Architects. Με επωνυμία «Bruce Springsteen Archives and Center for American Music» (BSACAM), το μουσείο «θα τιμά τη ζωή, κληρονομιά και τέχνη του Μπρους Σπρίνγκστιν μέσα στην ευρύτερη ιστορία της αμερικανικής μουσικής» και θα βρίσκεται στο Monmouth University όπου σήμερα φιλοξενούνται τα αρχεία του.

Για τον σχεδιασμό του κτηρίου, το αρχιτεκτονικό γραφείο άντλησε από τη βιομηχανική ιστορία του Νιου Τζέρσι καθώς και από την «αφήγηση ιστοριών», χαρακτηριστικό του Σπρίνγκστιν. «Η αφήγηση ιστοριών, πιθανώς το κίνητρο για την καριέρα του Σπρίνγκστιν, καθώς και η δημιουργία των αρχείων, μπορούν επίσης να βιωθούν μέσω του δομημένου περιβάλλοντος» υπογράμμισε η ομάδα των αρχιτεκτόνων.

Ο χώρος θα έχει έναν διάδρομο από ξύλο που οδηγεί στην είσοδο του κτηρίου και σε μια αίθουσα εισόδου με ύψος δύο ορόφων. Το θέατρο παραστάσεων και οι εκθεσιακοί χώροι θα βρίσκονται δεξιά και αριστερά της ενώ επιπλέον εκθεσιακοί χώροι θα είναι στον όροφο από κάτω. Τα αρχεία του Σπρίνγκστιν θα στεγαστούν στον δεύτερο όροφο. Οι αρχειακή συλλογή περιλαμβάνει σχεδόν 35.000 αντικείμενα από 47 χώρες: δίσκους βινυλίου, υφάσματα, DVDs, διαφημιστικό υλικό και άλλα που σχετίζονται με τον Σπρίνγκστιν. Η συλλογή θα είναι «διαθέσιμη και για τους ερασιτέχνες και για σοβαρούς μελετητές της μουσικής».

Οι φωτογραφίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα δείχνουν ένα ορθογώνιο κτήριο με μεγάλο υάλινο τοίχο στη μία άκρη και άλλα μικρότερα παράθυρα σε όλη την πρόσοψή του. Το θέατρο θα βρίσκεται στην μπροστινή υάλινη πρόσοψη η οποία είναι προσανατολισμένη προς την πανεπιστημιούπολη του Monmouth University. Το εξωτερικό θα είναι καλυμμένο με πλάκες από χάλυβα, χημικά επεξεργασμένο ώστε να δίνει την εντύπωση σκουριάς, και κάποιες από αυτές θα έχουν περιστραφεί κατά διαφορετικές μοίρες η κάθε μία ώστε να αποκαλύπτουν υάλινη πρόσοψη από πίσω. Οι εικόνες για το εσωτερικό δείχνουν αίθουσες με ύψος δύο ορόφων, εξοπλισμένες με σημεία για ακρόαση, έργα τέχνης και μια μεγάλη συλλογή δίσκων βινυλίου.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο θα συνεργαστεί με τους αρχιτέκτονες τοπίου LaGuardia Design Group για να εξασφαλίσει τοπικά φυτά ώστε να βελτιώσει την τοπική βιοποικιλότητα και να μετριάσει τις επιπτώσεις από το νερό καταιγίδων. Το BSACAM αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

