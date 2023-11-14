Ο Denzel Washington θα είναι ο «Αννίβας» στο Netflix

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον συνεργάζεται για άλλη μια φορά με τον σκηνοθέτη των ταινιών «Training Day» και «Equalizer» Άντουαν Φουκουά για να υποδυθεί τον Καρχηδόνιο στρατηγό Αννίβα σε ταινία του Netflix.

Το σενάριο της ταινίας, σύμφωνα με το Variety, θα είναι του Τζον Λόγκαν, τρεις φορές βραβευμένου με Όσκαρ σεναριογράφου γνωστού από τις ταινίες «The Aviator» του Μάρτιν Σκορσέζε και «Μονομάχος» του Ρίντλεϊ Σκοτ.

Denzel Washington to Play Ancient Warrior Hannibal in Netflix Historical Epic From Antoine Fuqua https://t.co/F7uP8q7ETz — Variety (@Variety) November 13, 2023

Σύμφωνα με την επίσημη περίληψη, η ταινία «βασίζεται στην πραγματική ιστορία του Αννίβα, ο οποίος θεωρείται ευρέως ως ένας από τους μεγαλύτερους στρατηλάτες στην ιστορία. Η ταινία καλύπτει τις κομβικές μάχες, στις οποίες ηγήθηκε εναντίον της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του Β’ Καρχηδονιακού Πολέμου».

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον θα είναι παραγωγός της ταινίας μαζί με τους Έρικ Όλσεν, Άνταμ Γκολντγουόρμ και τον Άντουαν Φουκουά μέσω της πρώτης συμφωνίας της Hill District Media με το Netflix.

Ο Φουκουά σκηνοθέτησε πρόσφατα τον Ουάσιγκτον στο θρίλερ δράσης «The Equalizer 3», στο οποίο ο ηθοποιός επανέλαβε τον ρόλο του ως πρώην πεζοναύτης Ρόμπερτ ΜακΚαλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.