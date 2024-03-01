Ο Λίαμ Πέιν επιστρέφει μετά από τρία χρόνια με το πολυαναμενόμενο νέο του τραγούδι με τίτλο «Teardrops», μέσω της Republic Records.

Είναι μία συνεργασία του διάσημου τραγουδιστή με τον JC Chasez των NSYNC και με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Τζέιμι Σκοτ.

«Το 'Teardrops' μιλάει για την ευαλωτότητα του χωρισμού και την προσπάθεια να ξεπεράσεις αυτές τις στιγμές», δήλωσε ο τραγουδιστής και συνεχίζει. «Αυτό το τραγούδι σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου ξεκινήματος και θα υπάρξουν πολλά ακόμη που θα έρθουν το 2024».

Ο πολυπλατινένιος σταρ έχει πουλήσει περισσότερα από τρία εκατομμύρια άλμπουμ ως σόλο καλλιτέχνης μετά τους One Direction. Τον Δεκέμβριο του 2019 κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με τίτλο «LP1» το οποίο ηχογραφήθηκε σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Μέχρι σήμερα η μουσική του έχει συγκεντρώσει πάνω από 5 δισεκατομμύρια ροές, αναφέρει το Μusic Νews.

