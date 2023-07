H θεατρική διασκευή της ταινίας «Dr Strangelove» του Κιούμπρικ υπογεγραμμένη από τον Αρμάντο Ιανούτσι

«Φαίνεται η κατάλληλη στιγμή να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους την τρελή λογική πίσω από αυτά τα επικίνδυνα παιχνίδια που παίζουν οι υπερδυνάμεις», αναφέρει ο Αρμάντο Ιανούτσι

Ο σεναριογράφος και παραγωγός Αρμάντο Ιανούτσι πρόκειται να γράψει τη θεατρική διασκευή της εμβληματικής ταινίας του Στάνλεϊ Κιούμπρικ «Dr Strangelove».

Η θρυλική ταινία με επίσημο τίτλο «Dr. Strangelove» ή «How I Learned To Stop Worrying And Love The Bomb» κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1964.

Είναι η πρώτη φορά που η ταινία θα διασκευαστεί για θεατρική παράσταση που θα ανέβει στο Γουέστ Εντ στο Λονδίνο, στα τέλη του 2024, όπως δήλωσε ο Αρμάντο Ιανούτσι στο BBC News.

«Φαίνεται η κατάλληλη στιγμή να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους την τρελή λογική πίσω από αυτά τα επικίνδυνα παιχνίδια που παίζουν οι υπερδυνάμεις», ανέφερε ενώ συμπλήρωσε: «Ξεκινήσαμε να συζητάμε για αυτήν τη μεταφορά πριν από αρκετά χρόνια, αλλά τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και το ζήτημα των πυρηνικών το θέμα δεν έχει εξαφανιστεί.

Ο Σον Φόλεϊ, ο οποίος συνυπογράφει το σενάριο και θα σκηνοθετήσει το θεατρικό έργο σημείωσε: «Τα θέματά του είναι διαχρονικά, η κλιματική καταστροφή, το τέλος του κόσμου είναι κάπου στη συνείδησή μας όλη την ώρα τώρα».

Η οικογένεια του Στάνλεϊ Κιούμπρικ σχολίασε, επίσης, τη διασκευή και το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που το έργο του αναπαράγεται μετά τον θάνατό του σκηνοθέτη.

Η χήρα του, Κριστιάν Κιούμπρικ, δήλωσε: «Πάντα ήμασταν απρόθυμοι να επιτρέψουμε σε κάποιον να διασκευάσει οποιοδήποτε έργο του Στάνλεϊ και δεν το κάναμε ποτέ».

«Αλλά δεν μπορέσαμε να αντισταθούμε στην έγκριση αυτού του έργου. Είναι η κατάλληλη στιγμή, οι άνθρωποι που το ανέλαβαν είναι φανταστικοί και η ιστορία του Strangelove θα πρέπει να μεταφερθεί σε ένα νέο κοινό. Είμαι βέβαιη ότι και ο Στάνλεϊ θα το ενέκρινε», πρόσθεσε.

