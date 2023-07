Απολαυστικός John Cena: Ντύθηκε «Kenmaid» και προωθεί την ταινία «Barbie» - Δείτε video

Ο John Cena, σταρ του WWE και ηθοποιός, θα εμφανιστεί στην ταινία «Barbie». Προκειμένου να προωθήσει την ταινία, ο Cena εμφανίζεται σε ένα βίντεο ως «Kenmaid», μαζί με τους Margot Robbie και Ryan Gosling.

Ο Cena δήλωσε ότι εκείνος προσωπικά ενθουσιάστηκε με το concept της ταινίας και πιστεύει ότι η ταινία θα «διχάσει» το κοινό. Η ταινία «Barbie» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 20 Ιουλίου.

Ο John Cena και η Margot Robbie έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν στο «Suicide Squad». Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Γκρέτα Γκέργουιγκ και το σενάριο συνυπογράφει με τον σύζυγό της, Νόα Μπάουμπακ.

John Cena took his role as Kenmaid in #Barbie *very* seriously: "I think the audience will walk away with a mixed bag of opinions." pic.twitter.com/qr9ndjPPEm