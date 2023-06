H Angela Bassett και ο Mel Brooks θα παραλάβουν τιμητικά βραβεία Όσκαρ Ψυχαγωγία 09:35, 27.06.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

67

bookmark

Η Άντζελα Μπάσετ έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία της της ως Τίνα Τέρνερ στο φιλμ «What's Love Got to Do With It»