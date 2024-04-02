«Ginny & Georgia»: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη 3η σεζόν της σειράς

Προς μεγάλη χαρά των θαυμαστών, το Netflix ανακοίνωσε πέρυσι ότι ανανέωσε την επιτυχημένη σειρά «Ginny & Georgia» για τρίτη και τέταρτη σεζόν. Η δεύτερη σεζόν έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2023 και ανέβηκε γρήγορα στην κορυφή των charts. Μετά από ένα αρκετά μεγάλο κενό, οι θεατές άρχισαν αμέσως να αναρωτιούνται αν θα έπαιρναν ποτέ απαντήσεις. Επιτέλους, ξέρουν ότι θα τις πάρουν.

Η σειρά, δημιουργός της οποίας είναι η Sarah Lampert, επικεντρώνεται στη 15χρονη Ginny (Antonia Gentry) και την 30χρονη μητέρα της, Georgia (Brianne Howey), οι οποίες μετακομίζουν στη φαινομενικά ειδυλλιακή μικρή πόλη Wellsbury της Μασαχουσέτης για να ριζώσουν, αφού ο σύζυγος της Georgia πεθαίνει ξαφνικά και τους αφήνει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Αλλά η Georgia έχει πολλά κρυμμένα μυστικά.

Εν τω μεταξύ, το Wellsbury υπόσχεται μια εντελώς νέα ζωή για τη νεαρή Ginny, η οποία δεν έχει μείνει ποτέ σε ένα μέρος αρκετά για να δημιουργήσει ουσιαστικές φιλίες. (Το ίδιο ισχύει και για τον 9χρονο ετεροθαλή αδελφό της, τον Austin, τον οποίο υποδύεται ο Diesel La Torraca). Γνωρίζει τη γειτόνισσά της Max (Sara Waisglass), εντάσσεται στη φιλική της ομάδα (γνωστή ως “MANG”) και έλκεται από τον “ιδιόρρυθμο” δίδυμο αδελφό της Max, Marcus (Felix Mallard).

Η δεύτερη σεζόν του Ginny & Georgia επαινέθηκε ευρέως για την ειλικρινή απεικόνιση της ψυχικής υγείας και του αυτοτραυματισμού, με τις ερμηνείες των Gentry, Howey και Mallard να συγκεντρώνουν ιδιαίτερα τα εύσημα των κριτικών. Εκτός από την ανανέωση για τρίτη και τέταρτη σεζόν, το Netflix ανακοίνωσε ότι η σειρά θα αποκτήσει νέο showrunner, τη Sarah Glinski (προηγουμένως την είχε αναλάβει η Debra J. Fisher).

Τι μπορούμε να περιμένουμε, λοιπόν, στην τρίτη σεζόν; Για να δούμε!

Ποια είναι η ημερομηνία κυκλοφορίας της τρίτης σεζόν του Ginny & Georgia;

Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα κυκλοφορήσει η τρίτη σεζόν του Ginny & Georgia, αλλά τώρα ξέρουμε ότι δεν θα είναι νωρίτερα από το 2025, δεδομένου ότι το Netflix δημοσίευσε το πρόγραμμά του για το 2024 και το Ginny & Georgia δεν ήταν σε αυτό. Η μεγάλη αναμονή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις καθυστερήσεις από τις απεργίες της WGA και της SAG-AFTRA. Υπήρχε επίσης ένα σχεδόν διετές κενό μεταξύ των εποχών 1 και 2, αλλά αυτό οφειλόταν κυρίως στην πανδημία. Δυστυχώς, οι οπαδοί της Ginny & Georgia θα πρέπει να περιμένουν λίγο ακόμα. Και φυσικά, θα υπάρξει και τέταρτη σεζόν αφού το Netflix “παρήγγειλε” την τέταρτη σεζόν μαζί με την τρίτη.

Ας θυμηθούμε πώς τελείωσε η δεύτερη σεζόν του Ginny & Georgia

Προς το τέλος της δεύτερης σεζόν, ο Marcus χωρίζει με την Ginny αφού πέφτει σε καταθλιπτικό επεισόδιο. Αν και η Ginny είναι συντετριμμένη και αρχικά θυμωμένη, αργότερα προσφέρει στον Marcus την υποστήριξή της, λέγοντάς του: “Ακόμα κι αν δεν είμαστε μαζί, μπορώ να είμαι φίλη σου”. Στο συγκλονιστικό φινάλε της δεύτερης σεζόν, η Georgia και ο Paul περπατούν στα σκαλιά της εκκλησίας και λένε “I do”.

Ωστόσο, ο παραμυθένιος γάμος τους καταρρέει όταν εισβάλλει η αστυνομία και συλλαμβάνει σοκαριστικά τη Georgia για το φόνο του συζύγου της Cynthia, Tom. Η Georgia έπνιξε κρυφά τον Tom, αφού η Cynthia της εκμυστηρεύτηκε ότι ήταν έτοιμη να μην υποφέρει πλέον ο σύζυγός της -ο οποίος ήταν εδώ και καιρό ετοιμοθάνατος και βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη-. (Σημειωτέον, αυτός δεν ήταν ο πρώτος φόνος της Georgia.) Η σύλληψη έγινε λίγο αφότου ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Gabriel έμαθε από το φίλο του ότι η Georgia ήταν στο δωμάτιο όταν πέθανε ο Tom.

Χωρίς να το γνωρίζει η Georgia, ο μικρός της γιος Austin ήταν μάρτυρας του θανάτου του Tom. “Μα δεν το είπα σε κανέναν”, φωνάζει ο Austin στη σοκαρισμένη Ginny, καθώς βλέπουν τη μητέρα τους να απομακρύνεται με ένα περιπολικό της αστυνομίας. Σοκαριστική εικόνα.

Τι θα συμβεί στη 3η σεζόν του Ginny & Georgia;

Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι θα συμβεί στη τρίτη σεζόν, οπότε δεν υπάρχουν spoilers εδώ. Μπορούμε όμως να περιμένουμε να δούμε τα επακόλουθα της σύλληψης της Georgia και τι ακριβώς οδήγησε σε αυτήν. Παρόλο που ο Marcus και η Ginny έχουν χωρίσει, δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι η ιστορία τους έχει τελειώσει. “Πραγματικά δεν νομίζω ότι ο Marcus και η Ginny δεν πρόκειται ποτέ να μην είναι ο ένας στη ζωή του άλλου”, δήλωσε ο Felix Mallardστο Deadline. “Υποστηρίζω τον Marcus και την Ginny, πιστεύω ότι η αγάπη τους είναι παντοτινή, αλλά το αν θα συμβεί αυτό ή όχι, δεν το έχουμε δει ακόμα. Θα δούμε τι θα συμβεί”.

Συνολικά, η δημιουργός Sarah Lampert δήλωσε ότι μπορούμε να περιμένουμε ότι η τρίτη σεζόν θα είναι “πολύ διαφορετική” από τις δύο προηγούμενες σεζόν. “Επειδή η Georgia ήταν μια γυναίκα που ήταν υπερήρωας σε αυτό που έκανε και τώρα την έπιασαν”, δήλωσε η Lampert στο Deadline. “Είναι σχεδόν σαν να έπιασαν τον Superman! Θα δούμε αν θα μπορέσει να βγει από αυτό το χάος στο οποίο βρέθηκε”.

